Palmeiras e Corinthians fazem um clássico nesta quinta-feira, dia 06. A partida da 7ª rodada do Campeonato Paulista acontece no Allianz Parque, às 20h. Dessa forma, confira aqui como chegam as equipes e as dicas de apostas para o confronto entre esses dois gigantes.

Odds Palmeiras x Corinthians

O clássico entre Palmeiras e Corinthians ocorre em meio a uma invencibilidade de cinco anos do Alviverde contra o Alvinegro.

Isso somado ao fator casa faz com que o time de Abel Ferreira entre em campo como o mais cotado para a vitória. Segundo os números da Betano, o Palmeiras tem 52% de chances de vitória.

Veja a seguir as odds para esta partida.

Mercado: Resultado final

Vitória do Palmeiras - 1.90 Empate - 3.60 Vitória do Corinthians - 3.75

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 06 de fevereiro de 2025 às 16 horas.

Total de gols

A primeira possibilidade de aposta a ser considerada é referente a bola na rede. Isso porque os dois clubes contam com jogadores de qualidade na criação e finalização das jogadas.

Os números dos dois times também são positivos. O Palmeiras fez 10 gols nas seis partidas disputadas. Já o Corinthians marcou 11, mas fez um jogo a mais até aqui.

Desta forma, é de se esperar um placar movimentado nesta quinta-feira. Um dos caminhos é o total de gols acima de 1.5. A aposta tem retorno de 1.36 para 1.00, desde que o confronto termine com pelo menos duas bolas nas redes.

O valor salta para 2.05 em caso de aposta no total acima de 2.5. Com esta opção, o duelo tem que ter pelo menos três gols.

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 06 de fevereiro de 2025 às 16 horas.

Ambos marcam

Ainda quando o assunto é bola na rede, o mercado de ambos marcam aparece como opção nesta quinta-feira. Nesta aposta, não importa a quantidade e nem o vencedor, desde que os dois times balancem as redes.

A primeira razão para isso é referente a capacidade ofensiva, que mostramos acima. O Palmeiras só saiu de campo sem balançar as redes em uma oportunidade. Já o Corinthians marcou em todos os jogos.

Acontece que a fragilidade defensiva também chama a atenção para este mercado. Isso porque o Alviverde foi vazado em quatro jogos, enquanto o Alvinegro sofreu gol em cinco partidas. Com a aposta no ambos marcam sim, o retorno é de 1.95 para 1.00 nesta rodada.

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 06 de fevereiro de 2025 às 16 horas.

Autor de gol

Outra possibilidade de aposta é em quem vai fazer gol neste clássico. As odds trazem Flaco Lopez como protagonista, com odds de 2.87. Outro nome de destaque do Alviverde é Raphael Veiga. O jogador é cobrador oficial de pênalti e está cotado em 3.25.

Do lado do Corinthians, Yuri Alberto e Memphis Depay é que aparecem como os mais cotados para balançarem as redes. Cada um rende 3.25 para 1.00 apostado. Os dois ainda buscam o primeiro gol nesta temporada. Yuri já fez seis partidas, enquanto Depay entrou em quatro.

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 06 de fevereiro de 2025 às 16 horas.

