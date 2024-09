Palmeiras pode repetir feito de 2023 e ultrapassar Botafogo? Analisamos as odds

Palmeiras pode repetir feito de 2023 e virar o Brasileirão | Crédito: Associated Press / Alamy Stock Photo







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/09/2024 - 15:14 • Rio de Janeiro

O sonho do Palmeiras de conquistar o título do Campeonato Brasileiro de 2024 segue vivo. Após vencer o Vasco por 0-1 no último domingo, 22/09, o alviverde emplacou a quinta vitória seguida e chegou aos 53 pontos, três a menos que o líder Botafogo.

Apostar na Superbet >>

Confira o código bônus Superbet e aproveite as vantagens para começar a apostar no Campeonato Brasileiro com uma oferta de boas-vindas.

No Brasileirão de 2023, a equipe de Abel Ferreira disputou a primeira posição da tabela com o time carioca até o final, assumindo a primeira posição na 34ª rodada. Sendo assim, será que neste ano o Palmeiras consegue repetir o feito, ultrapassar o Botafogo e ficar com o título?

Segundo as casas de apostas, o Palmeiras tem 37% de chances de ser o campeão brasileiro de 2024, contra 59% do Botafogo. Veja as odds abaixo de acordo com a Superbet:

Mercado: Vencedor Odds Botafogo 1.70 Palmeiras 2.70 Fortaleza 15.00 Flamengo 20.00 Apostar na Superbet >> As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 23 de setembro de 2024 às 12 horas.

Se você deseja apostar na partida, conheça a nossa seleção com os melhores sites de apostas esportivas do Brasil e veja os melhores bônus para suas bets online.

Próximo compromisso do Palmeiras

O próximo compromisso do Palmeiras será contra o Atlético Mineiro, no estádio Brinco de Ouro. O jogo acontece no sábado, 28/09, às 18h30. Segundo as casas de apostas, o alviverde é o franco favorito a vencer o confronto, com 65% de probabilidade, contra apenas 15% do adversário. Veja as odds abaixo de acordo com a Superbet: