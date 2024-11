Palmeiras ainda pode ser campeão? Analisamos as odds

Créditos: Sipa US / Alamy Stock Photo | Palmeiras precisa vencer Grêmio para continuar pensando em título







Escrito por Lance! • Publicada em 08/11/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro

Palmeiras e Grêmio se enfrentam na sexta-feira, 08/11, às 21h30, no estádio Allianz Parque. Enquanto o tricolor gaúcho precisa da vitória para se manter afastado da zona de rebaixamento, o alviverde necessita ganhar para continuar sonhando com o título do Brasileirão.

Atualmente, o Palmeiras está seis pontos atrás do líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo. Na última rodada, o time de Abel Ferreira perdeu para o Corinthians por 2-0 e viu o alvinegro se isolar ainda mais na liderança ao superar o Vasco da Gama por 3-0.

Sendo assim, será que o Palmeiras ainda tem chances de ser campeão?

Odds para o título do Palmeiras

A certa altura, o Palmeiras chegou a ser o time mais cotado ao título do Campeonato Brasileiro por algumas casas de apostas. No entanto, com o fim do Brasileirão se aproximando e com a distância que o Botafogo alcançou, as previsões se tornaram mais modestas.

Atualmente, o time com maior probabilidade de ser campeão brasileiro segundo as casas de apostas é o Botafogo, com 80% de chances. Já o Palmeiras tem cerca de 22% de probabilidade. Veja as odds da Superbet:

Mercado: Brasileirão - Longo Prazo Odds Botafogo 1.25 Palmeiras 4.50 Flamengo 35.00 Fortaleza 35.00

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 06 de novembro de 2024 às 16h30.

Briga pelo título do Brasileirão em 2023

Curiosamente, no Brasileirão de 2023, Botafogo e Palmeiras também foram os times que protagonizaram a briga pelo título. O time carioca chegou a abrir 12 pontos de diferença para o alviverde.

No entanto, a derrota justamente para o rival foi a derradeira do Botafogo. Sendo assim, a partir da 34ª rodada, o time de Abel Ferreira assumiu a liderança, o que culminou no 12º título do Palmeiras.