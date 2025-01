Novibet Oferta de Segunda Chance: recupere até R$100 na primeira aposta

Que tal uma nova chance após perder sua primeira aposta? Essa é a proposta da Novibet em sua oferta para novos jogadores. Isso porque a promoção Oferta de Segunda Chance garante aos novos clientes a chance de recuperar 100% do valor de sua primeira aposta, até R$100, caso ela seja perdida.

Dessa forma, o retorno é concedido na forma de uma aposta extra, proporcionando uma segunda oportunidade aos apostadores. A seguir, saiba mais sobre como participar dessa promoção.

Se você quer aproveitar essa oportunidade, registre-se agora na plataforma usando o código promocional Novibet.

Como funciona a promoção Novibet Oferta de Segunda Chance?

A promoção "Oferta de Segunda Chance" da Novibet é direcionada exclusivamente para novos clientes residentes no Brasil. Para participar, o usuário deve fazer seu primeiro depósito de no mínimo R$10 e realizar uma aposta simples com odds de 1.5 ou superior.

Se a aposta for perdida, o apostador receberá 100% do valor apostado de volta, até o limite máximo de R$100, na forma de uma aposta extra.

Por exemplo, se um cliente apostar R$50 e perder, ele receberá uma aposta extra no valor de R$50.

Termos e condições relevantes da promoção

Os termos e condições da promoção são essenciais para garantir uma participação adequada.

Entre os principais pontos, destacam-se: a oferta é válida apenas para novos clientes registrados no Brasil; o primeiro depósito deve ser de pelo menos R$10; a aposta deve ter odds mínimas de 1.5.

Além disso, a aposta extra recebida deve ser utilizada dentro de 7 dias após o recebimento e não é resgatável em dinheiro. Além disso, é importante ressaltar que apenas uma oferta será concedida por cliente, endereço IP, dispositivo ou residência.

Por fim, confira os Termos e Condições completos da oferta no site da operadora.

Como abrir uma conta na Novibet

Para aproveitar a promoção, é necessário abrir uma conta na Novibet. Siga o passo a passo:

1 - Acesse o site oficial da Novibet;

2 - Clique no botão Registre-se no canto superior direito da página;

3 - Preencha o formulário de registro com suas informações pessoais;

4 - Aceite os termos e condições da plataforma;

5 - Conclua o registro e faça seu primeiro depósito para participar da promoção.

Conclusão

A Oferta de Segunda Chance da Novibet representa uma oportunidade interessante para novos apostadores. Ou seja, a promoção oferece uma camada extra de segurança para a primeira aposta, permitindo que os usuários explorem a plataforma com mais confiança.

No entanto, é crucial que os participantes leiam atentamente todos os termos e condições antes de se envolverem na promoção.

Por fim, lembre-se que apostar com responsabilidade é sempre a melhor estratégia, independentemente das ofertas disponíveis.