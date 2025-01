Nottingham Forest x Liverpool: quem é o favorito? Veja as odds

Nottingham Forest e Liverpool se enfrentam em um dos confrontos mais esperados da 21ª rodada da Premier League. O jogo acontece nesta terça-feira, 14/01, às 17 horas (horário de Brasília), no estádio City Ground.

Em terceiro e primeiro lugares, respectivamente, o confronto entre Nottingham Forest e Liverpool é decisivo para o topo da tabela.

Se vencer, o Liverpool pode se isolar ainda mais na liderança. Já o Nottingham, em caso de vitória, tem a chance de ultrapassar o Arsenal e chegar ao segundo lugar da competição.

Nottingham Forest x Liverpool: odds para a partida

Apesar do Liverpool liderar com folga a tabela da Premier League, o Nottingham Forest pode oferecer perigo. Isso porque além de jogar em casa, a equipe liderada por Nuno vem de seis jogos sem perder na competição.

Sendo assim, quem será o favorito a vencer o jogo entre Nottingham Forest e Liverpool?

De acordo com as casas de apostas, o favorito para vencer a partida desta terça-feira é o Liverpool. Segundo a Superbet, a probabilidade do time comandado por Arne Slot sair com os três pontos é de 61%.

Confira as odds da operadora a seguir:

Vitória do Nottingham Forest - 4.90 Empate - 4.20 Vitória do Liverpool - 1.64

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 14 de janeiro de 2025 às 12 horas.

Mohamed Salah

Se além de apostar no resultado final, você também gosta de apostar em gols, vale a pena se atentar a um jogador na partida entre Nottingham Forest e Liverpool: Mohamed Salah.

O camisa 11 do Liverpool é o atual artilheiro da Premier League com impressionantes 18 gols. O segundo colocado, Haaland, do Manchester City, tem dois gols a menos.



Atualmente, a Superbet está com uma Superodd para um gol de Mohamed Salah a qualquer momento. Isso significa que a cotação para este mercado está aumentada em comparação com a média.



Na Superbet, a Superodd para um gol de Salah é 2.35.