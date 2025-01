A NFL chega no momento decisivo, com a disputa dos playoffs nos meses de janeiro e fevereiro. Por isso, confira quais as franquias aparecem como as mais cotadas para o título e os cenários de apostas disponíveis para a competição.

Nesta temporada, Detroit Lions e Kansas City Chiefs são os mais cotados a levarem a melhor. Todavia, terão competição pesada de Wild Card e Baltimore Ravens. A seguir, veja nossa análise sobre como as equipes se apresentam nesses playoffs e os mais cotados a vencer no Super Bowl LIX.

Além disso, se você é fã da liga, veja nosso guia completo sobre as apostas na NFL.

Aposta no campeão

A competição já deixou mais da metade das equipes de fora. O desempenho da temporada regular e as definições de wild card atualizaram as cotações para o título desta edição da NFL. Confira a seguir as odds para as principais franquias.

Equipe Campeã

Detroit Lions - 3.75

Kansas City Chiefs - 4.50

Baltimore Ravens - 7.00

Buffalo Bills - 7.00

Philadelphia Eagles - 8.00

Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 7 de janeiro de 2025 22h.

Detroit Lions e Kansas City Chiefs na frente

A temporada regular colocou Detroit Lions e Kansas City Chiefs como os mais cotados. Isso acontece principalmente porque como foram os melhores das Conferências, as equipes já pularam uma fase dos playoffs.

As duas franquias já aparecem direto nas semifinais das Conferências e aguardam as definições dos classificados. Portanto, precisam de apenas duas vitórias para chegarem no Super Bowl.

O Detroit Lions aparece em maior destaque. A equipe teve a melhor campanha da fase regular, com 15 triunfos e duas derrotas. O time ainda teve a melhor pontuação, com 564.

Do outro lado, o Kansas City Chiefs fez campanha de 15 vitórias e duas derrotas. A franquia ainda chega de dois títulos. Os Chiefs venceram as edições LVII e LVIII da liga. Sendo assim, merece atenção nesta temporada também.

Vale destacar ainda que das últimas cinco temporadas, apenas em 2021, o Super Bowl contou com duas equipes que tiveram que disputar os playoffs de wild card. Portanto, a única edição neste período em que os melhores da fase regular não chegaram a decisão.

Demais candidatos

Apesar de terem um caminho mais difícil, alguns times do Wild Card também aparecem como candidatos ao título. A lista começa pelo Baltimore Ravens.

A franquia ganhou todos os últimos quatro jogos, anotando sempre pelo menos 34 pontos em cada. Além disso, enfrenta um Pittsburgh Steelers que acumula quatro derrotas seguidas.

Com cotação igual aos Ravens está o Buffalo Bills. O time fez uma grande campanha, com 13 vitórias e quatro derrotas. O principal destaque foi o desempenho ofensivo. A franquia terminou a fase regular com o segundo melhor rendimento nesta estatística, com 525 pontos.

Finalista em 2023, o Philadelphia Eagles é outro time que tenta surpreender. O time ganhou nove das últimas dez partidas e em tese tem um compromisso mais fácil no Wild Card, contra um instável Green Bay Packers.

Qualquer outro time aparece como uma grande zebra no momento. Prova disso é que as odds para uma surpresa é de mais de 17.00 para 1.00.

Fá de futebol americano?

O Super Bowl é um evento que atrai jogadores de todo o mundo para as casas de apostas

Odds para Vencedor do Super Bowl 2025

Além de apostar na franquia campeã, é possível também fazer o palpite na divisão que terá o vencedor do Super Bowl. Neste caso, você pode selecionar opções que contam com três representantes. Confira a seguir as divisões mais cotadas para terem o campeão.

Divisão Campeã

NFC Norte - 2.65

AFC Oeste - 3.75

NFC Leste - 6.50

AFC Norte - 6.50

AFC Leste - 7.00

Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 7 de janeiro de 2025 22h.

A lista traz a NFC Norte e a AFC Oeste como as mais cotadas porque as divisões contam com três representantes nos playoffs. O primeiro traz Lions, Vikings e Packers. Já o segundo reúne Chiefs, Chargers e Broncos.

Em outro cenário, a aposta pode ser feita em qual a Conferência vai vencer o Super Bowl. Neste momento, tanto AFC, quanto NFC estão cotadas em 1.87 para 1.00.

Quando e onde assistir ao Super Bowl 2025?

A 59ª edição do Super Bowl será realizada no dia 9 de fevereiro, às 20h30 (horário de Brasília). Este ano, o Grande Jogo terá lugar no Caesars Superdome, em Louisiana, nos Estados Unidos.

O Super Bowl de 2025 terá transmissão da RedeTV (TV aberta), ESPN (TV Fechada), NFL Game Pass (DAZN / streaming), Diney+ (streaming) e CazéTV (Youtube e Prime Video).