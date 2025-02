Motivos para apostar no Rayo Vallecano contra o Valladolid

Rayo Vallecano e Valladolid duelam nesta sexta-feira, dia 07, às 17h. Portanto, conheça os principais detalhes das equipes no confronto no Campo de Futebol de Vallecas, válido pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. Além disso, veja as odds e as análises dos mercados para o jogo.

Odds Rayo Vallecano x Valladolid

A partida entre Rayo Vallecano e Valladolid traz dois times em condições opostas na classificação. Isso fica visível nas cotações do confronto.

No site Betano, o Rayo aparece disparado como o favorito. A equipe tem 67% de chances de ganhar a partida.

Assim, confira a seguir as odds para apostar no duelo.

Mercado: Resultado final

Vitória do Rayo Vallecano - 1.48 Empate - 4.10 Vitória do Valladolid - 7.00

Sequência positiva do Rayo

O primeiro dado para considerar a vitória do Rayo Vallecano é o bom momento do time na temporada. A equipe completou o oitavo jogo seguido sem perder no Campeonato Espanhol.

Nesta sequência, o time conquistou quatro vitórias e empatou outras quatro. Em todas, o clube balançou as redes pelo menos uma vez.

Com esta campanha recente, o Rayo Vallecano subiu para a 6ª colocação, com 32 pontos.

Dessa forma, o clube joga defendendo um lugar na próxima Conference League. A equipe tem também uma das seis defesas menos vazadas da La Liga.

Valladolid com péssima campanha

Outro motivo para ficar de olho é o desempenho do Valladolid. Ou seja, a equipe está na lanterna do Campeonato Espanhol e corre grande risco de rebaixamento. Assim, o clube tem oito a menos que o primeiro fora do Z-3.

Para piorar, o Rayo Vallecano tem tido resultados desastrosos recentemente. Na rodada anterior, o clube foi goleado por 5 a 1 pelo Valladolid.

Antes disso, o time já havia amargado tropeços para Real Madrid e Espanyol. Portanto, tem um jejum de três rodadas sem vencer na liga.

Fator casa

O Rayo Vallecano não chega a ser dominante em casa. Isso porque a equipe venceu somente quatro das 10 partidas, tendo empatado três e perdido outras três.

No entanto, o mando de campo ainda tem um grande impacto para esta sexta-feira.

Isso porque o Valladolid tem sido totalmente dominado jogando fora de casa.

O clube foi derrotado em 10 dos 11 compromissos como visitante neste Campeonato Espanhol. A equipe saiu vitoriosa em somente um jogo. Portanto, é um dado a considerar no momento da aposta.