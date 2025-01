Milan se classifica direto para as oitavas de final da Champions League? Veja odds

Milan e Girona se enfrentam nesta quarta-feira, 22/01. A partida, válida pela 7ª rodada da Champions League, acontece no estádio San Siro às 17 horas (horário de Brasília).

Visitar a Superbet >>

Em 12º lugar com 12 pontos, o time comandado por Sérgio Conceição precisa vencer para continuar sonhando com uma vaga entre os oito primeiros colocados da tabela. Caso contrário, o Milan precisará passar pelos playoffs para chegar às oitavas de final da competição.

Confira um guia sobre o código bônus Superbet.

Milan x Girona: odds para a partida

Jogando em casa e enfrentando o 30º colocado, o Milan é o franco favorito a vencer a partida desta quarta-feira segundo as casas de apostas.

Em caso de vitória, o time italiano alcança o quinto triunfo seguido e pode ganhar oito posições a depender dos resultados das outras equipes, o que o levaria à confortável colocação de 3º lugar.

De acordo com a Superbet, a probabilidade do Milan conquistar os três pontos é de 68%. Veja as odds para o jogo entre Milan e Girona:

Vitória do Milan

1.48 na Superbet

1.43 na KTO

Empate

4.60 na Superbet

4.75 na KTO

Vitória do Girona

6.40 na Superbet

7.00 na KTO

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 21 de janeiro de 2025 às 15 horas.

Conheça os melhores apps de apostas para apostar pelo celular com facilidade.

Milan é segundo maior campeão da Champions

Com sete títulos da Champions League, o Milan é o segundo maior campeão da competição. O time italiano fica atrás apenas do Real Madrid, que possui 15 taças.

No entanto, o time rubro negro vive um jejum de quase 20 anos sem um título da Champions League. A última vez que a equipe foi campeã da competição foi na temporada de 06/07.