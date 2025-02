Manchester City x Real Madrid: veja jogadores mais cotados para marcar na partida

Manchester City e Real Madrid se enfrentam pelos playoffs de oitavas de final da Champions League. O primeiro embate pela vaga acontece nesta terça-feira, 11/2, às 17 horas (horário de Brasília), no Etihad Stadium.

O confronto entre Manchester City e Real Madrid é um dos mais esperados entre os oito que decidem vaga para a próxima fase.

Reunindo duas das equipes mais expressivas do futebol europeu, a expectativa é alta não apenas para o resultado do jogo, mas também para as atuações individuais dos jogadores em campo.

Jogadores mais cotados para marcar

De acordo com as casas de apostas, o jogador mais cotado para marcar na partida é Erling Haaland. O camisa nove do Manchester City tem 25 gols na temporada, sendo seis apenas na Champions League.

Segundo a Betano, a chance do norueguês marcar a qualquer momento no jogo desta terça-feira é de 50%, com odds 2.02.

O segundo jogador mais cotado para marcar representa o Real Madrid: Kylian Mbappé. O atacante, que já marcou três vezes nesta edição da Champions League, tem 45% de chances de marcar na partida de acordo com as casas de apostas.

A odd para um gol de Mbappé a qualquer momento no jogo de ida contra o Manchester City é 2.22.

Confira as odds para outros jogadores cotados a marcar na partida:

Omar Marmoush (Manchester City) - 3.00

Vinícius Júnior (Real Madrid) - 3.00

Phil Foden (Manchester City) - 3.80

Oscar Bobb (Manchester City) - 3.80

Endrick (Real Madrid) - 3.80.

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 10 de fevereiro de 2025 às 13h30.

Manchester City x Real Madrid: odds para a partida

Jogando em casa e com o apoio da torcida, o Manchester City é o favorito para vencer o jogo desta terça-feira. Confira as odds da Betano:

Vitória do Manchester City

2.27 na Betano

Empate

3.80 na Betano

Vitória do Real Madrid

2.87 na Betano

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 10 de fevereiro de 2025 às 13h30.