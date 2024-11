Lazio e Porto se enfrentam pela 4ª rodada do campeonato | Crédito: Giuseppe Maffia / Alamy Stock Photo







Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

Lazio e Porto se enfrentam nesta quinta-feira, 07/11, às 17 horas. O jogo que acontecerá no Stadio Olimpico é válido pela 4ª rodada da Europa League.

Enquanto o Porto vem de uma sequência irregular, com uma derrota, um empate e uma vitória, a Lazio ganhou todas as partidas que disputou no campeonato, acumulando três vitórias seguidas. Sendo assim, será que o time italiano irá emplacar seu quarto triunfo consecutivo?

Lazio x Porto: odds para a partida

As odds para a partida entre Lazio e Porto sugerem um leve favoritismo para o time da casa. Veja as cotações para o jogo de acordo com a KTO:

Mercado: Resultado final Odds Vitória da Lazio 2.42 Empate 3.33 Vitória do Porto 2.75

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 06 de novembro de 2024 às 16 horas.

Análise sugere número de gols alto

Atualmente, a Lazio lidera a Liga Europa. Apesar de outros times também acumularem nove pontos no campeonato, o saldo de gols coloca a equipe italiana em primeiro lugar. O time de Marco Baroni já marcou nove gols em três partidas, alcançando a impressionante média de três gols por jogo.

O Porto também não fica atrás. Apesar de só ter conquistado uma vitória até então, a equipe já marcou sete gols, tendo a média de mais de dois gols por jogo.

Sendo assim, se você deseja uma alternativa para apostar além do clássico mercado de “Resultado Final”, vale analisar o mercado de gols.

Na KTO, a odd para mais de quatro gols na partida está 4.75. Já se você quiser arriscar menos, a odd para mais de três gols é 2.42.