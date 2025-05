Hanzbet oferece até R$1 milhão em prêmios para apostadores

A Hanzbet acaba de lançar a promoção Caminhão da Sorte, uma campanha que distribuirá mais de R$1 milhão em prêmios entre os participantes mais ativos da plataforma. Os apostadores podem concorrer a produtos tecnológicos de última geração, incluindo iPhone 15 Pro Max, PlayStation 5 e Smart TV 4K de 65 polegadas.

Ir para a Hanzbet

A mecânica da promoção é baseada em um sistema de acúmulo de pontos que premia a regularidade dos usuários. É importante destacar que a campanha está disponível exclusivamente para clientes cadastrados na casa de apostas.

➡️Confira, ainda, o nosso guia de apostas na Hanzbet.

Como participar do Caminhão da Sorte?

O Caminhão da Sorte da Hanzbet funciona com um sistema automático de pontuação que não exige inscrição prévia. Todos os usuários ativos da plataforma participam naturalmente ao realizarem suas atividades habituais como depósitos, apostas e saques durante o período promocional. Cada uma dessas ações gera pontos específicos que são acumulados em um ranking geral.

A cada interação com a plataforma, os pontos são contabilizados automaticamente para o usuário. Os 20 participantes que conseguirem acumular o maior número de pontos até o final da promoção serão os premiados.

Em caso de empate na pontuação final, o critério de desempate favorece quem realizou sua última ação pontuadora primeiro.

Termos e condições da oferta

Antes de participar da promoção, é fundamental conhecer as regras que regem o Caminhão da Sorte da Hanzbet. A campanha possui condições específicas sobre elegibilidade, período de validade e distribuição dos prêmios.

Abaixo estão os cinco pontos mais importantes que todo participante deve saber:

A campanha estará ativa de 15 de maio de 2025 às 00h01 até 30 de junho de 2025 às 23h59, considerando o horário oficial de Brasília. Todos os usuários que realizarem pelo menos um depósito, uma aposta ou uma solicitação de saque durante o período promocional estão automaticamente participando. Todos os prêmios, independentemente do tipo, serão entregues como saldo promocional na conta do usuário e estarão sujeitos a um rollover de 1x antes de se tornarem disponíveis para saque. Os prêmios serão creditados em até 5 dias úteis após o encerramento da promoção, mediante solicitação através dos canais oficiais de suporte da Hanzbet. Não serão consideradas para pontuação quaisquer ações fraudulentas, depósitos e saques suspeitos ou apostas que tenham sido anuladas.

Ir para a Hanzbet

Para informações completas sobre a promoção, recomendamos que os interessados consultem o regulamento integral disponível no site oficial da Hanzbet.

Sistema de pontuação e prêmios disponíveis

O mecanismo de pontuação do Caminhão da Sorte foi estruturado para valorizar diferentes interações com a plataforma. Cada ação realizada pelo usuário gera uma quantidade específica de pontos que se somam ao longo de toda a promoção.

As apostas são as ações mais valorizadas e rendem 3 pontos cada, seguidas pelos depósitos que valem 2 pontos, enquanto os saques contribuem com 1 ponto para o total acumulado.

A premiação contempla os 20 primeiros colocados no ranking final, com recompensas distribuídas conforme a tabela abaixo:

Colocação Prêmio Valor Estimado (R$) 1º lugar iPhone 15 Pro Max R$ 8.000,00 2º lugar Playstation 5 + 1 ano de PS Plus R$ 5.000,00 3º lugar TV Smart 65″ 4K R$ 4.000,00 4º lugar Notebook Gamer R$ 3.500,00 5º lugar Air Fryer + Alexa R$ 2.000,00 6º ao 10º lugar Caixa de som + Gift Card R$ 1.200,00 11º ao 20º lugar Crédito promocional com rollover de 1x R$ 800,00

As informações da tabela refletem os dados apontados pela Hanzbet Brasil em seu site oficial.

Ir para a Hanzbet

O que você precisa saber antes de participar

A promoção Caminhão da Sorte da Hanzbet apresenta uma oportunidade para os usuários mais ativos da plataforma receberem recompensas significativas. O sistema de pontuação favorece quem mantém atividade constante durante todo o período da promoção, combinando diferentes ações como depósitos, apostas e saques.

Todos os prêmios são convertidos em saldo promocional e requerem o cumprimento de um rollover de 1x antes de se tornarem elegíveis para saque.

Para maximizar suas chances de classificação, é recomendável manter atividade regular na plataforma ao longo de todo o período promocional. A transparência da campanha permite que os participantes acompanhem sua pontuação em tempo real, facilitando o planejamento estratégico para melhorar a posição no ranking.

Em caso de dúvidas ou para obter mais informações, os usuários podem contatar o suporte oficial da Hanzbet através dos canais disponíveis na plataforma.