Girona x Getafe: melhores mercados para apostar

O confronto entre Girona e Getafe acontece nesta sexta-feira, às 17h. A partida será disputada no Estádio Municipal de Montilivi, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. Portanto, conheça agora mais sobre os mercados disponíveis para apostas no confronto.

Ir para a bet365

Além disso, se você quer aproveitar suas apostas com ofertas, veja como usar o código de indicação bet365 e o código de indicação Betano.

Odds Girona x Getafe

Girona e Getafe vão se enfrentar em condições parecidas. Os clubes estão no bloco intermediário e disputam posição na tabela. Porém, o fator casa tem um peso e faz com que o Girona entra como o mais cotado, com 51% de chances de vitória. Confira na sequência as odds para o resultado da partida.

Mercado: Resultado final

Vitória do Girona - 1.95 Empate - 3.25 Vitória do Getafe - 4.33

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 13 de fevereiro de 2025 às 20 horas.

Handicap

A partida desta rodada traz o Girona como o mais cotado, porém, o Getafe é que atravessa uma fase melhor. A equipe não perde na La Liga há cinco rodadas.

Por conta deste cenário, recorrer ao handicap com sinal positivo é uma possibilidade em torno do Getafe. Isso porque ao selecionar o time com +1.5, o clube pode vencer, empatar ou até mesmo perder por um gol de diferença. Com esta aposta, o retorno é de 1.25.

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 13 de fevereiro de 2025 às 20 horas.

Número de cartões

Um mercado que foge totalmente ao resultado é o de cartões. Neste caso, não importa quem vença e nem mesmo a quantidade de gols. O foco é em quantas vezes os jogadores serão advertidos ao longo dos 90 minutos.

Para esta opção, tanto se selecionar mais de 5.5 ou menos de 5.5, o retorno é o mesmo, de 1.83. A diferença é que no primeiro o confronto tem que ter pelo menos seis cartões, enquanto no segundo não pode passar de cinco.

Na soma das últimas três partidas, o Girona foi advertido sete vezes. Já o Getafe recebeu 16 cartões amarelos no período. Portanto, a expectativa é alta para este confronto.

Outra possibilidade é a aposta no todos recebendo pelo menos dois cartões, que tem odds de 1.53. Para este palpite, cada equipe tem que ser advertida duas vezes. Algo que só não ocorreu com o Girona uma vez nas últimas três rodadas.

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 13 de fevereiro de 2025 às 20 horas.

Chute ao gol

Ainda sem se preocupar com resultado tem a aposta nos jogadores. Com o mercado de chute ao gol sequer a bola precisa balançar as redes. Os atacantes precisam apenas acertar na direção da baliza.

Para esta aposta, o feito tanto por Abel Ruiz, quanto por Cristhian Stuani está cotado em 1.50. Os dois são os artilheiros do Girona neste Campeonato Espanhol, com quatro gols. Portanto, são as peças mais acionadas noa taque.

Do lado do Getafe, Moya Borja Mayoral é o grande destaque. Recuperado de uma lesão no joelho, o atacante entrou em campo sete vezes neste ano e balançou as redes em duas ocasiões. Caso acerte pelo menos uma finalização na direção do gol traz um retorno de 1.44.

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 13 de fevereiro de 2025 às 20 horas.