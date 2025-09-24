Ganhe bônus de até R$50 para apostar na Libertadores e Sul-Americana
Monte bilhetes com jogos das quartas de final das competições sul-americanas e receba até R$50 de bônus na Betsul
A Betsul está oferecendo um bônus de 50% até R$50 para apostas nas principais competições de clubes da América do Sul. A promoção Rumo à Glória permite que apostadores recebam essa bonificação ao fazerem apostas combinadas com dois ou mais eventos da Libertadores e/ou Sul-Americana.
No entanto, o benefício está disponível apenas para usuários já cadastrados na plataforma. Portanto, use o código promocional Betsul para abrir sua conta e aproveitar a oferta.
➡️ Quer fazer apostas mais conscientes nas competições? Veja nosso guia de apostas na Libertadores e as odds na Copa Sul-Americana.
Como funciona a promoção?
A promoção foi criada para incentivar apostas nas quartas de final das principais competições sul-americanas. Assim, para participar, você precisa montar um bilhete com pelo menos dois eventos desses torneios.
Dessa forma, se sua aposta for contemplada, a plataforma creditará automaticamente o bônus de 50% do valor apostado, limitado a R$50, para usar em apostas futuras.
Então, este benefício funciona como uma recompensa adicional que pode ser utilizada nas seções de Esportes e E-sports da plataforma.
Após receber o bônus, você terá que cumprir algumas condições para transformá-lo em saldo disponível para saque, seguindo as regras de rollover estabelecidas nos termos da promoção.
Termos e Condições importantes
Antes de participar da promoção Rumo à Glória é fundamental entender as regras que regem o benefício. A Betsul estabeleceu diversos termos que determinam como o bônus funciona e quais são as condições para aproveitá-lo adequadamente.
- Somente apostas combinadas com 2 ou mais eventos da Libertadores e/ou Sul-Americana participam da promoção;
- A aposta deve ter odd mínima de 2,00 no total, sendo que cada evento precisa ter pelo menos 1,30 para apostas casadas;
- O valor recebido como recompensa deve ser apostado 3x (rollover) antes de ficar disponível para saque, com odds mínimas de 1,90 para apostas simples;
- Não é possível utilizar a promoção com saldo de outros benefícios, e cada cliente só pode receber o bônus uma vez por bilhete premiado;
- A recompensa tem validade de 7 dias após ser creditada na conta do usuário.
Para informações completas, consulte os termos e condições da promoção no site oficial da Betsul antes de participar.
Panorama dos jogos das quartas de final
As quartas de final das competições sul-americanas apresentam confrontos de alto nível técnico com times brasileiros em destaque.
O Palmeiras enfrenta o River Plate em uma reedição de duelos históricos, enquanto São Paulo e Flamengo buscam avançar contra LDU e Estudiantes, respectivamente. No outro torneio, o Atlético-MG surge como favorito contra o Bolívar.
Os clubes brasileiros têm dominado as competições nos últimos anos, mas enfrentam adversários tradicionais e experientes.
O fator casa será determinante em muitos desses confrontos, especialmente para equipes que viajam para altitude ou estádios com forte pressão da torcida adversária.
A fase decisiva destes torneios costuma apresentar jogos equilibrados e de grande intensidade.
Como fazer uma aposta na promoção
Para aproveitar a promoção e fazer suas apostas nas competições sul-americanas, siga este passo a passo simples:
1 - Acesse sua conta no site da Betsul ou crie uma caso ainda não seja cadastrado.
2 - Navegue até a seção de eventos da Libertadores e Sul-Americana no menu esportivo.
3 - Selecione pelo menos dois eventos dessas competições e adicione ao seu cupom de apostas.
4 - No momento de finalizar a aposta, selecione a promoção Rumo à Glória nas opções disponíveis.
5 - Confirme sua aposta com um valor que esteja de acordo com seu orçamento e aguarde os resultados.
Antes de participar, avalie cuidadosamente os termos da promoção e considere as probabilidades reais de cada partida. Aproveite a emoção das quartas de final com apostas bem fundamentadas e dentro dos seus limites financeiros.
