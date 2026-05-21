A Estrela bet tem pagamento antecipado nos mercados de Vencedor do Encontro (1x2) para futebol, basquete e futebol americano, em mais de 50 competições.

O recurso funciona de forma simples: se o time escolhido abrir 2 gols de vantagem, a aposta é liquidada como vencedora antes do apito final. A plataforma, licenciada pela Portaria SPA/MF n° 320/2025, também oferece outras funcionalidades como Empate Anula e Super Odds.

A Estrela bet oferece Pagamento Antecipado?

Sim, a Estrela bet oferece Pagamento Antecipado para futebol, basquete (NBA e NBB) e futebol americano (NFL). Vimos que o recurso pode ficar disponível em mais de 50 competições para o mercado Vencedor do Encontro, o famoso 1x2.

No entanto, a disponibilidade não é garantida em todos os jogos, sendo necessário verificar cada caso. Ao apostar com Pagamento Antecipado na Estrela bet, fique atento aos pontos abaixo:

O mercado de Vencedor do Encontro com Pagamento Antecipado tem odds ligeiramente menores;

O valor oferecido no Resultado Final varia conforme o andamento do evento.

Como funciona o Pagamento Antecipado da Estrela bet?

O Pagamento Antecipado da Estrela bet funciona resolvendo a sua aposta como vencedora se o time escolhido para ganhar o jogo abrir uma vantagem de 2 gols em qualquer momento da partida.

Esse recurso fica disponível somente para Vencedor do Encontro (1x2), sem considerar o empate, e, quando está disponível, a Estrela bet exibe a sigla "PA". Abaixo, veja como aparece na partida entre Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo de 2026:

Em alguns casos, também encontramos dois mercados para Vencedor do Encontro na Estrela bet, um com Pagamento Antecipado e outro com Super Odds. Fique atento a qual recurso específico você prefere antes de confirmar a aposta.

Uma vantagem que vimos é que a casa indica, no bilhete de apostas, o recurso ativo, o que facilita uma verificação de segurança antes de confirmar o palpite.

Ao usar o recurso Pagamento Antecipado na Estrela bet, saiba que existem duas maneiras de vencer a aposta:

No jogo em andamento, se o time abrir 2 gols de vantagem; Ao final do tempo regulamentar, se a equipe escolhida vencer mesmo sem abrir essa diferença no placar.

Como usar o Pagamento Antecipado na Estrela bet

Para usar o Pagamento Antecipado, crie sua conta e, opcionalmente, ative o código promocional Estrela bet. Com uma conta ativa e pelo menos R$1 em saldo disponível, o processo é simples e leva menos de 5 minutos, confira:

1 . Faça login na sua conta; 2 . Vá na aba "Esportes" e selecione um evento; 3 . Selecione um mercado de Vencedor do Encontro com a sigla "PA"; 4 . Escolha uma das equipes para vencer; 5 . No bilhete de apostas, insira o valor do palpite; 6 . Toque em "Fazer Aposta".

Lembre-se de que o recurso Pagamento Antecipado da Estrela bet e de outros sites de apostas não é válido para apostas no empate. Para ativá-lo, você precisa escolher a vitória do time da casa ou visitante.

Quais são os tipos de Pagamento Antecipado na Estrela bet?

A Estrela bet tem Pagamento Antecipado para futebol, basquete e futebol americano, estando disponível para apostas do tipo simples e múltipla. Entenda abaixo alguns exemplos baseados no futebol!

Pagamento Antecipado 2 gols na Estrela bet

Na Estrela bet, Pagamento Antecipado de 2 gols é o mais comum, aplicável para apostas no mercado 1x2.

O funcionamento é simples: se a equipe escolhida para vencer marcar 2 gols de vantagem, você recebe o prêmio da aposta antecipadamente.

Veja, abaixo, uma tabela com exemplos de apostas com Pagamento Antecipado, considerando que você apostou na vitória do Brasil contra a França:

Gols do Brasil Gols da França Resultado da Aposta 3 1 ✅ Pagamento Antecipado 2 0 ✅ Pagamento Antecipado 1 2 ❌ Recurso não se aplica 2 2 ❌ Recurso não se aplica

Não se preocupe nos cenários em que a equipe escolhida para vencer não abrir 2 gols de vantagem.

Isso não significa que a aposta esteja incorreta; só não será um caso em que a Estrela bet paga antecipado, e você ainda pode vencer normalmente se a equipe vencer no tempo regulamentar.

Pagamento Antecipado em apostas múltiplas

Vimos que a Estrela bet paga antecipado nas apostas múltiplas e conseguimos combinar até 50 seleções. É possível montar bilhetes apenas com mercados com Pagamento Antecipado ou misto, cabendo ao apostador decidir.

Veja, abaixo, um exemplo de bilhete que fizemos com 3 seleções, incluindo uma aposta com Pagamento Antecipado, no aplicativo Estrela bet:

Considerando o bilhete acima, se o Brasil marcar 2 gols de vantagem, o evento já é marcado como green, independentemente de como terminará a partida. Se os outros eventos também estiverem corretos, receberemos o potencial prêmio da aposta. Entenda:

Situação da partida Resultado da seleção com PA Impacto na múltipla Time abre 2 gols de vantagem Seleção liquidada como vencedora antecipadamente As demais seleções continuam ativas Time vence por 1 gol Seleção vencedora ao final do jogo A múltipla segue válida Time perde ou empata Seleção perdedora A aposta múltipla é perdida

Uma vantagem que encontramos após o login na Estrela bet é que a casa permite combinar Pagamento Antecipado e Super Múltipla.

Esta oferta aumenta o potencial retorno da aposta, começando em 5% para 3 seleções, até 200% para 30 ou mais eventos.

Em que esportes a Estrela bet paga antecipado?

Os esportes em que a Estrela bet paga antecipado são futebol, basquete e futebol americano. Em cada um deles as regras são próprias, pois variam em cada modalidade:

Futebol: 2 gols de vantagem; Basquete: 20 pontos de vantagem; Futebol americano: 17 pontos de vantagem.

Futebol: Pagamento Antecipado 2 gols

A Estrela bet paga antecipado se a equipe que você escolheu para vencer abrir 2 gols de vantagem sobre o adversário. Quando isso acontece, você recebe o retorno da aposta independentemente do desfecho da partida.

Confira os principais eventos que podem ter mercado com Pagamento Antecipado na Estrela bet:

Série A e B do Brasileirão;

Copa Libertadores;

UEFA Champions League;

Premier League;

La Liga e vários outros.

Basquete: Pagamento Antecipado 20 pontos

Na NBA e outros eventos do basquete, a Estrela bet paga antecipado no mercado de Vencedor se a equipe escolhida abrir margem de 20 pontos. Confira algumas competições onde o recurso pode ficar disponível:

NBA;

NBB.

Futebol americano: Pagamento Antecipado 17 pontos

Se apostar em Vencedor no futebol americano com Pagamento Antecipado, a Estrela bet antecipa o prêmio se a equipe conseguir 17 pontos de vantagem. No site, o recurso pode aparecer somente na NFL.

A Estrela bet é confiável para usar Pagamento Antecipado?

Sim, a Estrela bet é confiável para usar Pagamento Antecipado, pois está autorizada pela Portaria SPA/MF n° 320/2025. No Reclame Aqui, a casa tem o maior selo de confiabilidade, com a reputação RA1000 e nota 8,8/10.

Realizamos 5 saques na casa e recebemos todos em menos de 5 segundos, confirmando que a Estrela bet paga mesmo. Além de realizar os pagamentos corretamente, o saque mínimo é um dos menores, com R$0,01, menor que a Betano e bet365, por exemplo.

Em todos os nossos bilhetes com Pagamento Antecipado, a Estrela bet pagou a aposta poucos segundos após a confirmação da vantagem de 2 gols e não tivemos nenhum problema relacionado ao recurso.

Vale a pena usar o Pagamento Antecipado da Estrela bet?

Sim, vale a pena usar o Pagamento Antecipado da Estrela bet. O recurso é uma opção válida para reduzir os riscos nas apostas, pois é comum alguns times começarem marcando 2 gols de vantagem, sofrerem empate ou até derrota.

É válido mencionar que os mercados com e sem Pagamento Antecipado possuem uma ligeira diferença nas odds. Veja um exemplo do site para o jogo entre Santos e Coritiba, com odds coletadas no dia 13/05/2026 às 15:00:

Mercado Com Pagamento Antecipado Com Super Odds Coritiba 2.75 2.85 Empate 2.75 2.81 Santos 2.90 3.05

A decisão de usar ou não o PA na Estrela bet depende da sua estratégia, pois a casa também disponibiliza o mercado para Vencedor do Encontro sem Pagamento Antecipado. Aposte com responsabilidade.

Perguntas frequentes sobre Pagamento Antecipado na Estrela bet

Se ainda tem dúvida se a Estrela bet paga antecipado com 2 gols, confira a nossa seção abaixo onde respondemos todas as perguntas mais frequentes dos apostadores!

A Estrela bet tem Pagamento Antecipado em todas as apostas?

Não, a Estrela bet tem Pagamento Antecipado em apenas jogos selecionados de futebol, basquete e futebol americano. Quando disponível, a casa exibe a sigla "PA" no mercado Vencedor do Encontro.

Como funciona o Pagamento Antecipado na Estrela bet?

O Pagamento Antecipado na Estrela bet funciona resolvendo a sua aposta se o time em que você apostou abrir 2 gols de vantagem.

Posso usar Pagamento Antecipado Estrela bet em apostas múltiplas?

Sim, você pode usar pagamento Antecipado nas apostas múltiplas na Estrela bet.

O valor do Pagamento Antecipado pode mudar?

Sim, o valor do Pagamento Antecipado pode mudar devido a variação das odds ao longo do tempo.