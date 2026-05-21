Estrela bet tem Pagamento Antecipado? Entenda como funciona
A Estrela bet paga antecipado no futebol, basquete e futebol americano. Entenda!
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A Estrela bet tem pagamento antecipado nos mercados de Vencedor do Encontro (1x2) para futebol, basquete e futebol americano, em mais de 50 competições.
O recurso funciona de forma simples: se o time escolhido abrir 2 gols de vantagem, a aposta é liquidada como vencedora antes do apito final. A plataforma, licenciada pela Portaria SPA/MF n° 320/2025, também oferece outras funcionalidades como Empate Anula e Super Odds.
A Estrela bet oferece Pagamento Antecipado?
Sim, a Estrela bet oferece Pagamento Antecipado para futebol, basquete (NBA e NBB) e futebol americano (NFL). Vimos que o recurso pode ficar disponível em mais de 50 competições para o mercado Vencedor do Encontro, o famoso 1x2.
No entanto, a disponibilidade não é garantida em todos os jogos, sendo necessário verificar cada caso. Ao apostar com Pagamento Antecipado na Estrela bet, fique atento aos pontos abaixo:
- O mercado de Vencedor do Encontro com Pagamento Antecipado tem odds ligeiramente menores;
- O valor oferecido no Resultado Final varia conforme o andamento do evento.
Como funciona o Pagamento Antecipado da Estrela bet?
O Pagamento Antecipado da Estrela bet funciona resolvendo a sua aposta como vencedora se o time escolhido para ganhar o jogo abrir uma vantagem de 2 gols em qualquer momento da partida.
Esse recurso fica disponível somente para Vencedor do Encontro (1x2), sem considerar o empate, e, quando está disponível, a Estrela bet exibe a sigla "PA". Abaixo, veja como aparece na partida entre Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo de 2026:
Em alguns casos, também encontramos dois mercados para Vencedor do Encontro na Estrela bet, um com Pagamento Antecipado e outro com Super Odds. Fique atento a qual recurso específico você prefere antes de confirmar a aposta.
Uma vantagem que vimos é que a casa indica, no bilhete de apostas, o recurso ativo, o que facilita uma verificação de segurança antes de confirmar o palpite.
Ao usar o recurso Pagamento Antecipado na Estrela bet, saiba que existem duas maneiras de vencer a aposta:
- No jogo em andamento, se o time abrir 2 gols de vantagem;
- Ao final do tempo regulamentar, se a equipe escolhida vencer mesmo sem abrir essa diferença no placar.
Como usar o Pagamento Antecipado na Estrela bet
Para usar o Pagamento Antecipado, crie sua conta e, opcionalmente, ative o código promocional Estrela bet. Com uma conta ativa e pelo menos R$1 em saldo disponível, o processo é simples e leva menos de 5 minutos, confira:
- Faça login na sua conta;
- Vá na aba "Esportes" e selecione um evento;
- Selecione um mercado de Vencedor do Encontro com a sigla "PA";
- Escolha uma das equipes para vencer;
- No bilhete de apostas, insira o valor do palpite;
- Toque em "Fazer Aposta".
Lembre-se de que o recurso Pagamento Antecipado da Estrela bet e de outros sites de apostas não é válido para apostas no empate. Para ativá-lo, você precisa escolher a vitória do time da casa ou visitante.
Quais são os tipos de Pagamento Antecipado na Estrela bet?
A Estrela bet tem Pagamento Antecipado para futebol, basquete e futebol americano, estando disponível para apostas do tipo simples e múltipla. Entenda abaixo alguns exemplos baseados no futebol!
Pagamento Antecipado 2 gols na Estrela bet
Na Estrela bet, Pagamento Antecipado de 2 gols é o mais comum, aplicável para apostas no mercado 1x2.
O funcionamento é simples: se a equipe escolhida para vencer marcar 2 gols de vantagem, você recebe o prêmio da aposta antecipadamente.
Veja, abaixo, uma tabela com exemplos de apostas com Pagamento Antecipado, considerando que você apostou na vitória do Brasil contra a França:
|Gols do Brasil
|Gols da França
|Resultado da Aposta
3
1
✅ Pagamento Antecipado
2
0
✅ Pagamento Antecipado
1
2
❌ Recurso não se aplica
2
2
❌ Recurso não se aplica
Não se preocupe nos cenários em que a equipe escolhida para vencer não abrir 2 gols de vantagem.
Isso não significa que a aposta esteja incorreta; só não será um caso em que a Estrela bet paga antecipado, e você ainda pode vencer normalmente se a equipe vencer no tempo regulamentar.
Pagamento Antecipado em apostas múltiplas
Vimos que a Estrela bet paga antecipado nas apostas múltiplas e conseguimos combinar até 50 seleções. É possível montar bilhetes apenas com mercados com Pagamento Antecipado ou misto, cabendo ao apostador decidir.
Veja, abaixo, um exemplo de bilhete que fizemos com 3 seleções, incluindo uma aposta com Pagamento Antecipado, no aplicativo Estrela bet:
Considerando o bilhete acima, se o Brasil marcar 2 gols de vantagem, o evento já é marcado como green, independentemente de como terminará a partida. Se os outros eventos também estiverem corretos, receberemos o potencial prêmio da aposta. Entenda:
|Situação da partida
|Resultado da seleção com PA
|Impacto na múltipla
Time abre 2 gols de vantagem
Seleção liquidada como vencedora antecipadamente
As demais seleções continuam ativas
Time vence por 1 gol
Seleção vencedora ao final do jogo
A múltipla segue válida
Time perde ou empata
Seleção perdedora
A aposta múltipla é perdida
Uma vantagem que encontramos após o login na Estrela bet é que a casa permite combinar Pagamento Antecipado e Super Múltipla.
Esta oferta aumenta o potencial retorno da aposta, começando em 5% para 3 seleções, até 200% para 30 ou mais eventos.
Em que esportes a Estrela bet paga antecipado?
Os esportes em que a Estrela bet paga antecipado são futebol, basquete e futebol americano. Em cada um deles as regras são próprias, pois variam em cada modalidade:
- Futebol: 2 gols de vantagem;
- Basquete: 20 pontos de vantagem;
- Futebol americano: 17 pontos de vantagem.
Futebol: Pagamento Antecipado 2 gols
A Estrela bet paga antecipado se a equipe que você escolheu para vencer abrir 2 gols de vantagem sobre o adversário. Quando isso acontece, você recebe o retorno da aposta independentemente do desfecho da partida.
Confira os principais eventos que podem ter mercado com Pagamento Antecipado na Estrela bet:
- Série A e B do Brasileirão;
- Copa Libertadores;
- UEFA Champions League;
- Premier League;
- La Liga e vários outros.
Basquete: Pagamento Antecipado 20 pontos
Na NBA e outros eventos do basquete, a Estrela bet paga antecipado no mercado de Vencedor se a equipe escolhida abrir margem de 20 pontos. Confira algumas competições onde o recurso pode ficar disponível:
- NBA;
- NBB.
Futebol americano: Pagamento Antecipado 17 pontos
Se apostar em Vencedor no futebol americano com Pagamento Antecipado, a Estrela bet antecipa o prêmio se a equipe conseguir 17 pontos de vantagem. No site, o recurso pode aparecer somente na NFL.
A Estrela bet é confiável para usar Pagamento Antecipado?
Sim, a Estrela bet é confiável para usar Pagamento Antecipado, pois está autorizada pela Portaria SPA/MF n° 320/2025. No Reclame Aqui, a casa tem o maior selo de confiabilidade, com a reputação RA1000 e nota 8,8/10.
Realizamos 5 saques na casa e recebemos todos em menos de 5 segundos, confirmando que a Estrela bet paga mesmo. Além de realizar os pagamentos corretamente, o saque mínimo é um dos menores, com R$0,01, menor que a Betano e bet365, por exemplo.
Em todos os nossos bilhetes com Pagamento Antecipado, a Estrela bet pagou a aposta poucos segundos após a confirmação da vantagem de 2 gols e não tivemos nenhum problema relacionado ao recurso.
Vale a pena usar o Pagamento Antecipado da Estrela bet?
Sim, vale a pena usar o Pagamento Antecipado da Estrela bet. O recurso é uma opção válida para reduzir os riscos nas apostas, pois é comum alguns times começarem marcando 2 gols de vantagem, sofrerem empate ou até derrota.
É válido mencionar que os mercados com e sem Pagamento Antecipado possuem uma ligeira diferença nas odds. Veja um exemplo do site para o jogo entre Santos e Coritiba, com odds coletadas no dia 13/05/2026 às 15:00:
|Mercado
|Com Pagamento Antecipado
|Com Super Odds
Coritiba
2.75
2.85
Empate
2.75
2.81
Santos
2.90
3.05
A decisão de usar ou não o PA na Estrela bet depende da sua estratégia, pois a casa também disponibiliza o mercado para Vencedor do Encontro sem Pagamento Antecipado. Aposte com responsabilidade.
Perguntas frequentes sobre Pagamento Antecipado na Estrela bet
Se ainda tem dúvida se a Estrela bet paga antecipado com 2 gols, confira a nossa seção abaixo onde respondemos todas as perguntas mais frequentes dos apostadores!
A Estrela bet tem Pagamento Antecipado em todas as apostas?
Não, a Estrela bet tem Pagamento Antecipado em apenas jogos selecionados de futebol, basquete e futebol americano. Quando disponível, a casa exibe a sigla "PA" no mercado Vencedor do Encontro.
Como funciona o Pagamento Antecipado na Estrela bet?
O Pagamento Antecipado na Estrela bet funciona resolvendo a sua aposta se o time em que você apostou abrir 2 gols de vantagem.
Posso usar Pagamento Antecipado Estrela bet em apostas múltiplas?
Sim, você pode usar pagamento Antecipado nas apostas múltiplas na Estrela bet.
O valor do Pagamento Antecipado pode mudar?
Sim, o valor do Pagamento Antecipado pode mudar devido a variação das odds ao longo do tempo.
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