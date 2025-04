Esportes da Sorte: ganhe R$10 em aposta grátis para apostar no futebol

A Esportes da Sorte traz três promoções de aposta grátis para campeonatos de futebol selecionados. Dessa forma, com o promo code Esportes da Sorte, os jogadores podem se cadastrar na plataforma e acessar as ofertas exclusivas. São elas:

Dessa forma, veja a seguir os detalhes de cada uma dessas oportunidades e como participar.

Apostas grátis de R$10 para as Libertadores e Sul-Americana

A primeira promoção da Esportes da Sorte envolve apostas na Libertadores e Sul-Americana. Para participar, é necessário realizar uma aposta mínima de R$10 nos jogos dessas competições.

Todavia, as condições variam conforme o tipo de aposta. Dessa forma, a aposta simples deve ter odd mínima de 1.9, enquanto a múltipla exige odds mínimas de 3.0.

Os participantes receberão uma bonificação de R$10. Esta deve ser usada como aposta múltipla, com no mínimo quatro jogos e odds acima de 2.40 por seleção.

A validade da aposta é de 3 dias. Vale lembrar que os saques não são permitidos a partir da freebet. O prêmio é limitado a um CPF ou IP. Por fim, o prêmio máximo com o bônus é de R$500.

Apostas grátis de R$10 para o Brasileirão e a Copa do Brasil

A segunda promoção é dedicada aos jogos do Brasileirão Série A, B e Copa do Brasil. Para estar elegível, o usuário deve apostar no mínimo R$10, em condições específicas de odds.

As apostas precisam ser múltiplas, com odds mínimas de 3.0. Dessa forma, a bonificação de R$10 será utilizada em um bilhete único, com múltipla de pelo menos quatro jogos, e odds acima de 2.40 por seleção.

Apostadores têm 3 dias para gastar a freebet. Ademais, não é permitido sacar o valor da bonificação. O prêmio é limitado a um CPF ou IP. Além disso, o valor ganho com a promoção não pode ultrapassar R$500.

Apostas grátis de R$10 para o Futebol Europeu

A terceira promoção envolve competições do futebol europeu. Para se qualificar, o usuário deve apostar ao menos R$10 em jogos desses campeonatos. Assim, as condições variam: a.posta simples devem ter odd mínima de 1.8, e múltiplas, odds mínimas de 2.0

As competições que estão incluídas nesta oferta são:

Liga dos Campeões;

Liga Europa;

Liga das Nações;

Euro Copa.

A bonificação de R$10 precisa ser utilizada em um bilhete único com, no mínimo, quatro jogos, e odds de 2.40 ou mais por seleção.

Esta freebet é válida por 5 dias. Ademais, saques não são permitidos e é necessário respeitar o limite de um CPF ou IP. O prêmio máximo obtido através do bônus é de R$500.

Lembre-se de verificar os termos e condições completos de cada oferta no site da plataforma de apostas.

Como criar conta na plataforma de apostas

Para aproveitar as promoções, é necessário criar uma conta na plataforma. Assim, veja como abrir uma nova conta em poucos passos:

1 - Acesse o site da Esportes da Sorte;

2 - Clique em "Cadastre-se" no canto superior direito;

3 - Preencha o formulário com dados pessoais, incluindo email e senha;

4 - Aceite os termos e condições e finalize o cadastro;

5 - Faça login e comece a explorar as opções de apostas.

Com promoções que cobrem desde competições nacionais até o glamour do futebol europeu, existe algo para todos os gostos na Esportes da Sorte. Todavia, é essencial ficar atento às condições de cada oferta antes de participar.

Essas promoções podem ser uma porta de entrada para novos usuários no mundo das apostas online. No entanto, lembre-se de apostar com responsabilidade.