Cruzeiro enfrenta o Flamengo pela 32ª rodada do Brasileirão | Crédito: Facundo Morales / Alamy Stock Photo







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 16:22 • Rio de Janeiro

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 06/11, às 21 horas, no estádio Independência. O jogo, válido pela 32ª rodada do Brasileirão, pode marcar a primeira vitória do Cruzeiro no Brasileirão no comando de Fernando Diniz.

Apostar na Betsul >>

O treinador foi anunciado pelo time mineiro no dia 23/09. Em mais de um mês de trabalho, o Cruzeiro de Fernando Diniz só conquistou uma vitória: contra o Lanús, na semifinal da Copa Sul-Americana, o que classificou o time para a fnal da competição.

No Campeonato Brasileiro, no entanto, a equipe ainda não venceu desde que Diniz chegou. A última vitória foi contra o Atlético-GO, no dia 01/09, antes do treinador chegar ao clube.

O que dizem as odds

Portanto, será que essa será a primeira vitória do Cruzeiro de Fernando Diniz no Brasileirão? Segundo as casas de apostas, sim. De acordo com a Betsul, a Raposa é favorita para ganhar os três pontos no jogo desta quarta-feira, com 43% de chances. Veja as odds da Betsul para a partida:

Mercado: Resultado final Odds Vitória do Cruzeiro 2.31 Empate 3.03 Vitória do Flamengo 3.31 Apostar na Betsul >>

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 06 de novembro de 2024 às 12 horas.

Além de jogar em casa, o Cruzeiro irá enfrentar um Flamengo desfalcado. Por estar focado na final da Copa do Brasil, que acontecerá no domingo, 10/11, Filipe Luís deve poupar alguns dos principais jogadores do rubro negro na partida do Brasileirão.

Cruzeiro x Flamengo: retrospecto do confronto

Cruzeiro e Flamengo já se enfrentaram 82 vezes na história, sendo um confronto bem equilibrado: são 32 vitórias do Flamengo, 28 do Cruzeiro, além de 22 empates.

No entanto, nos últimos tempos, quem tem levado a melhor é o rubro negro. Isso porque o Cruzeiro não vence o Flamengo desde a Copa Libertadores de 2018. Desde então, foram sete vitórias do time carioca e um empate.