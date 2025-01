Corinthians não vence o São Paulo desde 2023; veja odds para o clássico

A quarta rodada do Campeonato Paulista reserva um grande clássico do futebol brasileiro. São Paulo e Corinthians se enfrentam neste domingo, 26/01, 18h30, no estádio Morumbis.

Com a primeira rodada adiada, o São Paulo está em segundo lugar no grupo C. A equipe tem uma vitória e um empate, e só marcou um gol até agora no campeonato.

Já o Corinthians está em primeiro lugar no grupo A com 100% de aproveitamento. O time de Ramon Diaz tem três vitórias e está invicto no campeonato.

São Paulo x Corinthians: retrospecto do confronto

No entanto, se o panorama atual parece favorecer o Corinthians, o retrospecto do confronto tende ao lado oposto. Isso porque a equipe não vence o rival São Paulo desde 2023.

A última vez que o Coringão ganhou do tricolor paulista foi na semifinal da Copa do Brasil. Entretanto, apesar de ter vencido por 2-1 no jogo de ida, a derrota por 2-0 no jogo de volta eliminou o Corinthians da competição. Desde então, foram quatro vitórias do São Paulo e um empate.

Odds para o confronto

Sendo assim, será que o time de Rámon Diaz irá romper a escrita e manter sua invencibilidade no Campeonato Paulista ou o São Paulo irá emplacar o sexto jogo sem perder do Corinthians?

Segundo as casas de apostas, o favorito para vencer o clássico entre São Paulo e Corinthians é o tricolor. De acordo com as odds, a probabilidade de Luis Zubeldía sair com os três pontos é de 43%. Confira as odds a seguir:

Vitória do São Paulo

2.33 na KTO

2.50 na bet365

Empate

3.05 na KTO

3.20 na bet365

Vitória do Corinthians

3.00 na KTO

2.90 na bet365

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 24 de janeiro de 2025 às 15 horas.