Champions League: aposte na bet365 e concorra a até R$ 1.000.000 em prêmios 

A bet365 lançou uma promoção especial para os fãs de futebol que acompanham a Champions League. O Desafio do Torneio* permite que apostadores ganhem até R$1.000.000 ao acertarem resultados das partidas da competição. Saiba como participar a seguir.

Com a oferta os participantes acumulam pontos para cada acerto e concorrem a prêmios por rodada que podem chegar a R$75.000, além de uma recompensa máxima de R$250.000 para o vencedor do ranking geral.

A promoção é válida exclusivamente para clientes cadastrados na plataforma de apostas. Portanto, use o código de indicação bet365 para registrar e participar.

* Clientes novos e elegíveis apenas. Aplicam-se T&Cs.

Como funciona o Desafio do Torneio da bet365

O Desafio do Torneio é uma competição paralela às apostas tradicionais oferecidas pela bet365.

Para participar, os usuários devem acessar suas contas e navegar até a seção Desafio do Torneio na aba Futebol - Jogos Grátis. Nesta área, os apostadores podem fazer suas previsões para os jogos da Champions League.

Cada resultado correto gera pontos que são acumulados tanto para premiações por rodada quanto para o ranking geral da competição.

A promoção contempla dez rodadas individuais com premiações específicas e um grande prêmio final baseado no desempenho ao longo de todo o torneio.

Os novos clientes podem se inscrever até o início do primeiro jogo de volta das oitavas de final. Já os participantes registrados anteriormente podem continuar no desafio até a final da competição.

Termos e Condições:

Antes de participar do Desafio do Torneio, é fundamental conhecer as regras da promoção. A bet365 estabelece condições específicas que determinam como os prêmios são distribuídos e como o sistema de pontuação funciona.

Os cinco pontos mais importantes dos termos e condições são:

Como funciona

Para mais informações sobre como jogar, por favor consulte as regras do Desafio do Torneio. Você é responsável por quaisquer obrigações fiscais (declaração e/ou pagamento de impostos) aplicáveis em sua jurisdição em relação a quaisquer depósitos, apostas ou taxas de inscrição, ou a quaisquer ganhos/prêmios ou perdas, conforme aplicável. Os valores de prêmios exibidos não incluem quaisquer deduções fiscais (quando aplicável).

Utilização dos Créditos de Apostas

Créditos de Aposta serão adicionados ao seu saldo de Créditos de Aposta quando as suas previsões forem confirmadas como corretas e o resultado da última partida for conhecido. Os seus Créditos de Aposta não podem ser sacados. Quaisquer retornos resultantes de valores de aposta em Créditos de Aposta serão adicionados ao seu Saldo Disponível, mas valores de aposta em Créditos de Aposta não serão incluídos em quaisquer retornos. Por exemplo, uma aposta de R$ 20 feita com Odds de 3.00 (2/1) resultaria em um retorno de R$ 60 (ganhos de R$ 40 mais valor de aposta de R$ 20), ao passo que um valor de aposta de R$ 20 em Créditos de Aposta feita com Odds de 3.00 (2/1) resultaria em um retorno líquido de R$ 40, uma vez que o valor de aposta de R$ 20 em Créditos de Aposta não seria devolvido. É possível financiar parte das suas apostas com Créditos de Aposta e outra parte com o seu Saldo Disponível. Contudo, a porção de Créditos de Aposta do valor de aposta não será incluída em quaisquer retornos. Por exemplo, uma aposta de R$ 20 feita com Odds de 3.00 (2/1) financiada com R$10 em Créditos de Aposta e R$ 10 em dinheiro resultaria em um retorno líquido de R$ 50 (R$ 40 de ganhos mais valor de aposta de R$ 10 em dinheiro), já que o valor de aposta de R$ 10 em Créditos de Aposta não seria devolvido. Se uma aposta for anulada e tiver existido a possibilidade da aposta em questão ganhar (na eventualidade de um reembolso [Push], por exemplo), os valores de aposta em Créditos de Aposta não serão devolvidos. Se uma aposta for anulada e não tiver existido a possibilidade da aposta em questão ganhar (quando é feita uma aposta no Marcador de Gols em um jogador que não participou na partida, por exemplo), os valores de aposta em Créditos de Aposta serão devolvidos. Os seus Créditos de Aposta expirarão 7 dias após terem sido adicionados ao seu saldo de Créditos de Aposta. Se Créditos de Aposta adicionais forem adicionados ao seu saldo de Créditos de Aposta dentro deste período de 7 dias, o saldo total de Créditos de Aposta irá expirar 7 dias após a última adição.

Geral

Para dúvidas sobre esta oferta, visite help.bet365.bet.br. A Desafio do Torneio está disponível a critério da bet365 e a bet365 não oferece garantias quanto à sua disponibilidade. A bet365 não poderá ser responsabilizada se a funcionalidade Desafio do Torneio não estiver disponível por motivos técnicos. A bet365 se reserva o direito de aceitar ou recusar qualquer entrada no jogo Desafio do Torneio. A bet365 se reserva o direito de reaver qualquer prêmio em dinheiro ou remover Créditos de Aposta atribuídos para uma entrada na Desafio do Torneio se o resultado de uma partida dentro de um determinado jogo tiver sido determinada erroneamente. A bet365 se reserva o direito de alterar, suspender ou remover a funcionalidade Desafio do Torneio (ou qualquer parte desta) a qualquer momento, para qualquer evento, partida ou cliente. A bet365 se reserva o direito de remover a funcionalidade Desafio do Torneio de qualquer cliente ou grupo de clientes, caso existam provas razoáveis para acreditar que o cliente ou grupo de clientes esteja fazendo utilização indevida da funcionalidade.

Para conhecer todas as regras detalhadas, é recomendável consultar os termos e condições completos disponíveis no site oficial da bet365.

O que é o Desafio do Torneio?

O Desafio do Torneio da bet365 é uma competição gratuita que permite aos usuários preverem resultados dos jogos da Champions League para acumular pontos.

A mecânica do desafio envolve selecionar os resultados esperados para as partidas antes que elas comecem. Os participantes ganham pontos por acertos, que são contabilizados tanto para premiações por rodada quanto para o ranking geral.

Com recompensas que podem chegar a R$1.000.000 no total, esta promoção atrai tanto apostadores experientes quanto novos fãs da competição.

Como fazer uma aposta na Champions League na bet365?

Apostar nos jogos da Champions League através da bet365 é um processo simples que pode ser realizado em poucos passos.

Para iniciantes e usuários experientes, seguir estas etapas garante uma experiência de apostas fluida e objetiva.

1 - Acesse sua conta no site da bet365 ou crie uma se ainda não tiver cadastro;

2 - Navegue até a seção de Futebol no menu principal e localize os jogos da Champions League;

3 - Selecione a partida desejada e escolha o tipo de aposta que deseja fazer (resultado final, número de gols, etc.);

4 - Defina o valor da sua aposta no boletim que aparece na tela;

5 - Confirme sua aposta após revisar cuidadosamente suas seleções e o valor apostado.

Por fim, jogue com responsabilidade. Apostas são proibidas para menores de 18 anos.