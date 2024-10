A CassinoPix conta com amplos mercados de apostas esportivas, como foco no futebol







Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Ao escolher realizar suas apostas na CassinoPix você conta com uma plataforma moderna, cheia de recursos e com boa reputação. Com grande diversidade de modalidades esportivas, torneios e mercados de apostas, a CassinoPix Brasil tem ganho cada vez mais notoriedade. Além disso, analisamos a disponibilidade de um oferta de boas-vindas na casa de apostas, que pode ser ativada a partir do código de referência CassinoPix.

Neste artigo, traremos as principais informações para você fazer suas apostas esportivas na operadora. Assim, você descobrirá como fazer uma aposta não apenas em futebol, mas também em outros esportes.

Ademais, se você busca por fazer suas bets em grandes plataformas, descubra como selecionamos as melhores casas de apostas esportivas do país.

Como funcionam as apostas na CassinoPix

A CassinoPix pode ser considerada uma das casas de apostas mais completas da atualidade. A CassinoPix oferece aos seus usuários a possibilidade de apostar em diversos esportes, campeonatos e também em e-sports. A casa de apostas também possibilita que os usuários joguem diversos títulos de cassino, além de contar com uma seção de cassino ao vivo.

Dentre as possibilidades de apostas esportivas, a CassinoPix conta as mais populares modalidades esportivas. Dentre os esportes mais populares, é possível fazer seus palpites em futebol, tênis, basquete, Fórmula 1, vôlei, boxe e MMA. Entre os esportes menos populares por aqui, mas que também contam com um bom número de fãs, é possível apostar em críquete, futebol australiano, dardos, hóquei no gelo, entre outros.

A CassinoPix também se destaca quando o assunto é apostas em e-sports. A operadora é uma das que possui maior variedade de modalidades. Os fãs de e-sports podem palpitar em Counter-Strike, Call of Duty, WarCraft III, League of Legends, Dota 2 e outros.

Falando sobre os jogos de cassino, não é normal vermos um catálogo tão extenso como o da CassinoPix. A plataforma conta com mais de 2700 jogos de cassino para seus usuários. É possível escolher entre os mais variados títulos de crash games, slots e blackjack.

A grande variedade de títulos também é observada quando falamos de cassino ao vivo na CassinoPix. No momento, a plataforma disponibiliza mais de 500 opções de jogos para os seus usuários.

São diferentes opções de roleta, bacará, blackjack e dados para que os usuários possam viver uma experiência semelhante a de um cassino real, com mediação por um croupier e interação com os demais jogadores.

Como apostar na CassinoPix

Criar um cadastro é o primeiro passo para que você possa fazer suas apostas na CassinoPix. Lembrando que para ter um cadastro na plataforma é preciso ter mais de 18 anos.

Criando um cadastro na CassinoPix

Como a CassinoPix tem um site bastante moderno, intuitivo e de fácil navegação, criar um cadastro não será uma tarefa complexa. De qualquer forma, para tornar as coisas ainda mais simples, criamos um passo a passo de como criar uma conta na casa:

Acesse o site da CassinoPix e clique em Registre-se no canto superior direito da tela; Depois, informe seu e-mail, senha, CPF, telefone e, se possuir e desejar utilizar, um código de referência; Então, acesse os termos e condições da casa e leia com atenção; Para finalizar, clique em Criar conta.

Um diferencial interessante da CassinoPix é que você pode registrar seu cadastro por meio de sua conta Google ou de sua conta na Twitch. Para isso, basta que você escolha uma destas opções e faça o login. Vale reforçar que é importante que você leia os termos e condições da casa antes de criar a sua conta.

Como fazer um depósito na CassinoPix

Criado o seu cadastro na operadora, podemos seguir para o segundo passo para que você possa realizar suas apostas na CassinoPix que é ter saldo em conta. Para fazer um depósito na casa de apostas basta seguir os passos abaixo:

No site da CassinoPix, clique em Depositar no canto superior direito; Assim, informe o valor de seu depósito na janela que surgir; Então, se possuir um cupom, poderá informá-lo neste momento, se desejar; Ao final, clique em Depositar e siga as orientações na tela para concluir o processo.

Por enquanto, a CassinoPix só possibilita depósitos por meio de Pix. O valor mínimo para um depósito na casa é de R$5 e o valor máximo é de R$50.000.

Fazendo apostas na CassinoPix

Com seu cadastro criado e saldo em conta, você poderá realizar apostas na CassinoPix. Desta forma, veja as etapas para realizar suas apostas na CassinoPix:

Clique em Esportes na parte superior da tela no site da CassinoPix; Então, escolha a modalidade e o torneio no qual pretende apostar; Em seguida, selecione o evento esportivo e o mercado de apostas para seu palpite; Por fim, informe o valor do palpite no Cupom e clique em Efetuar aposta.

Agora, basta aguardar o término do evento. Este é um exemplo para uma aposta simples, que são mais recomendadas para apostadores com menos experiência. Entretanto, na CassinoPix também é possível fazer apostas múltiplas.

Como apostar em futebol na CassinoPix

O futebol é o esporte mais popular no Brasil e tem um papel de destaque para apostas na CassinoPix. A operadora possibilita apostar nos principais torneios do Brasil e do Mundo. Para fazer uma aposta em futebol na CassinoPix basta seguir o passo a passo abaixo:

Acesse o site da CassinoPix e faça seu login; Depois, clique na opção Esportes na parte superior do site; Agora, você pode clicar no ícone da bola de futebol ou em Futebol no menu lateral esquerdo; Então, escolha o campeonato no qual pretende apostar; Clique na partida e escolha o mercado de aposta; Por fim, informe o valor do palpite no Cupom e clique em Efetuar aposta.

Além de apostar em partidas específicas, na CassinoPix também é possível fazer apostas de longo prazo. Você pode ver os mercados de longo prazo logo após os jogos disponíveis para palpites.

Visite o site da CassinoPix para fazer apostas esportivas e jogar em games populares | Crédito: Reprodução / CassinoPix Brasil

O que eu posso apostar em futebol na CassinoPix

Um dos grandes diferenciais das grandes operadoras é a oferta de diferentes mercados de apostas. Isso pode ser observado ao fazer apostas na CassinoPix, que disponibiliza os principais mercados de apostas de curto e longo prazo.

1x2

Este é um dos mercados mais populares entre os fãs de apostas em futebol. Neste mercado o apostador deve prever o resultado da partida: vitória do Time 1, empate ou vitória do Time 2.

Dupla chance

Neste mercado o apostador conta com dois resultados dentro de uma única seleção de palpite. É possível apostar em uma das três opções: vitória do Time 1 ou empate, vitória do Time 2 ou empate e vitória do Time 1 ou vitória do Time 2. Este mercado pode trazer odds menores, já que as probabilidades de acerto são maiores.

Primeiro gol

Para este mercado, o apostador conta com três possibilidades de palpite: Time 1, Nenhum ou Time 2. O apostador deverá prever que faz o primeiro gol do jogo, independente do resultado final, a não ser que escolha a seleção Nenhum, já que neste caso o jogo deverá terminar 0 a 0 para uma aposta vencedora.

Vencedor

Este é um dos mais populares mercados de longo prazo e implica em prever quem será o campeão do torneio. Qualquer das equipes participantes do torneio pode ser escolhida para o palpite, mas deve se levar em conta que os favoritos contam com odds menores e os azarões tem odds maiores.

Melhor Marcador

Em mais um mercado de longo prazo, porém, voltado para jogadores. Neste mercado os principais nomes para a artilharia do torneio estão disponíveis para palpitar. Aqui também se aplica a lógica de que os favoritos tem odds menores, enquanto os azarões possuem odds mais elevadas.

Outros esportes na CassinoPix

Apesar da popularidade do futebol no universo das apostas na CassinoPix, existem outros esportes em que é possível palpitar. Na CassinoPix existe a possibilidade de apostar em tênis, basquete, vôlei, boxe, MMA, handebol, golfe e em muitas outras modalidades.

Os esportes que não são tão populares por aqui também figuram entre as opções para palpites, como o baseball finlandês, o futebol australiano, o lacrosse, o hurling e o esqui cross-country. Até é possível afirmar que apostar na CassinoPix é uma oportunidade para conhecer novos esportes.

Vale destacar que cada modalidade esportiva conta com seus próprios mercados de apostas. Isso ocorre pelo fato que cada modalidade ter suas características e especificidades.

Apostas ao vivo na CassinoPix

As apostas ao vivo são uma possibilitam que os apostadores façam seus palpites durante o evento esportivo, em tempo real. Nesta modalidade de aposta, as odds e os mercados de apostas podem sofrer alterações de acordo com o desenrolar do evento.

As apostas ao vivo tornam a experiência de apostar em esportes ainda mais dinâmica, já que as mudanças acontecem em tempo real. Além disso, é possível mudar a estratégia de acordo com o desenrolar da partida.

Ferramentas e recursos de apostas na CassinoPix

As principais casas de apostas do mercado contam com recursos que auxiliam os apostadores durante o momento de realização de seus palpites. Ao fazer suas apostas na CassinoPix isso não é diferente, já que a casa conta com duas funcionalidades muito populares entre os apostadores: o cash out e o streaming ao vivo.

Cash out na CassinoPix

O cash out é um recurso bastante procurado pelos apostadores, pois possibilita diminuir possíveis perdas. Ao fazer suas apostas na CassinoPix, o cash out estará disponível.

Você poderá realizar o cash out no momento em que o evento estiver acontecendo, lembrando que as odds serão recalculadas de acordo com os acontecimentos da partida.

Streaming ao vivo na CassinoPix

Em nossa análise, verificamos que a casa de apostas conta com streaming ao vivo entre os recursos disponibilizados aos usuários. Entretanto, atualmente, o streaming ao vivo está disponível apenas para eventos de e-sports. Segundo o time de atendimento da casa, ainda não há previsão para que o recurso contemple outras modalidades.

Bons jogadores estudam os mercados de apostas antes de fazer suas bets online e jamais comprometem suas rendas para jogar

Dicas de apostas na CassinoPix

Contar com algumas dicas para fazer suas apostas na CassinoPix pode ajudá-lo na elaboração da sua estratégia. Pensando nisso, coletamos algumas das dicas mais difundidas entre os apostadores. Confira a seguir.

Conheça as equipes

Antes de fazer suas apostas na CassinoPix é importante que conheça as equipes que se enfrentarão. Saber as escalações, o esquema tático e possíveis desfalques podem fazer a diferença na hora de de palpitar.

Entenda o funcionamento dos mercados

Cada mercado de apostas conta com suas próprias regras e características e sabê-las é imprescindível antes de fazer suas apostas na CassinoPix. Desta maneira, você evita o risco de apostar em mercados que são opostos um ao outro.

Por exemplo, uma aposta indicando que em determinada partida haverá mais de três gols é contrária a uma aposta indicando que nenhuma equipe fará o primeiro gol.

Estabeleça um limite para suas apostas

Estabelecer um valor limite para utilizar em suas apostas é uma forma de evitar comprometer suas finanças. Além disso, é importante que você não tente recuperar possíveis perdas apostando mais.

FAQ - Perguntas e respostas sobre apostas na CassinoPix

Em nosso artigo sobre como fazer apostas na CassinoPix, buscamos esclarecer todos os principais aspectos da casa. Entretanto, é possível que você ainda tenha alguma dúvida sobre a casa de apostas. Desta forma, destacamos as respostas para algumas das perguntas mais comuns entre os apostadores.

A CassinoPix tem uma oferta de boas-vindas?

É possível utilizar um bônus de boas-vindas para cassino para fazer suas apostas na CassinoPix. O bônus consiste em 100% até R$7.000 para seu primeiro depósito na casa. O valor mínimo para obter o bônus é de R$5.

Para cumprir os requisitos de rollover é necessário apostar 150 vezes o valor do bônus recebido e fazer 750 jogadas no cassino utilizando o saldo do bônus. O bônus é válido por 15 dias após o registro e para obter mais informações sobre a oferta, verifique os termos e condições.

Existe um app para apostas na CassinoPix?

Sim, existe um app nativo para fazer apostas na CassinoPix. No momento, o app está disponível apenas para dispositivos Android. Entretanto, quem utiliza dispositivos móveis com iOS podem utilizar a versão mobile do site que é totalmente adaptada.

Fazer apostas na CassinoPix é seguro?

A CassinoPix é uma empresa autorizada a atuar no Brasil e que é operada pela Superbet88 International N.V., sediada em Curaçao e registrada sob o número 161859. A operadora também conta com os mais elevados padrões de segurança, contando com criptografia de ponta a ponta em sua plataforma, o que torna as apostas na CassinoPix totalmente seguras.

Como é a reputação da CassinoPix no Reclame Aqui?

No momento, a CassinoPix conta com uma boa avaliação na plataforma de apoio ao cliente Reclame Aqui. A reputação da CassinoPix é boa e a nota da casa de apostas com base nos últimos 6 meses é 7.5/10.