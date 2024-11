Betfair oferece cotação 4.0 e bônus extras para apostar em Brasil x Venezuela







Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 16:15 • Rio de Janeiro

A Betfair lança promoção especial para o jogo Venezuela x Brasil, oferecendo SuperCotações e bônus para novos clientes que utilizarem o código promocional Betfair. A campanha visa atrair apostadores para o confronto das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, que acontece nesta quinta-feira, 13/11.

Com a promoção, os novos usuários podem aproveitar uma cotação aumentada de 4.0 para a vitória do Brasil, além de receberem 10 fichas de SuperCotações para turbinar suas apostas preferidas em outros eventos esportivos.

Como funciona a promoção SuperCotações Betfair

A promoção SuperCotações da Betfair para o jogo Venezuela x Brasil oferece condições especiais para novos clientes. Os apostadores que abrirem uma conta utilizando o código promocional poderão aproveitar uma cotação aumentada de 4.0 para a vitória do Brasil, além de receberem 10 fichas de SuperCotações para usar em outras apostas.

Para participar, é necessário fazer um depósito inicial de pelo menos R$10 e apostar R$10 na vitória do Brasil no mercado de Resultado Final. Caso a Seleção vença, o apostador receberá os ganhos normais em dinheiro, mais um bônus em apostas grátis referente à diferença para a cotação promocional de 4.0.

Termos e condições da promoção

A promoção é válida apenas para novos clientes residentes no Brasil que utilizarem o código ao abrir a conta. O valor máximo da aposta qualificativa é de R$10 e deve ser feita antes do início da partida. Apostas durante o jogo, no Exchange, múltiplas ou com Cash Out não se qualificam.

Os ganhos referentes à cotação normal serão pagos em dinheiro, enquanto o bônus será creditado como apostas grátis em até 24 horas. As apostas grátis devem ser utilizadas em 7 dias, em mercados com cotações mínimas de 1.20.

Visite o site da Betfair para conferir os Termos e Condições completos da oferta.

Como abrir uma conta na Betfair

Para aproveitar a promoção, siga estes passos para abrir sua conta na Betfair:

Acesse o site da Betfair e clique em Registre-se; Preencha o formulário com seus dados pessoais; Insira o código promocional no campo indicado; Conclua o cadastro e faça um depósito mínimo de R$10; Aposte R$10 na vitória do Brasil contra a Venezuela.

Pronto! Agora você já pode dar seus palpites na Betfair Brasil.

Conclusão

A promoção SuperCotações da Betfair para Venezuela x Brasil oferece condições atrativas para novos apostadores. Além da cotação aumentada para 4.0 na vitória brasileira, os usuários recebem 10 fichas de SuperCotações para usar em outras apostas.

É importante ler atentamente os termos e condições antes de participar, observando os requisitos de apostas e prazos para utilização dos bônus. Aposte sempre com responsabilidade e dentro dos seus limites financeiros.