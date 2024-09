Brasil pode ficar de fora da Copa do Mundo? Veja o que dizem as casas de apostas

Desempenho do Brasil na campanha para a Copa do Mundo de 2026 preocupa | Crédito: Sipa US / Alamy Stock Photo







Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 13:29 • Rio de Janeiro

Brasil e Paraguai se enfrentaram pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 nesta terça-feira, 10/09, em Assunção. Apesar da Seleção Brasileira ser a franca favorita, o Paraguai venceu por 1-0 e conquistou os três pontos, instaurando um clima de desconfiança entre os torcedores brasileiros.

O desempenho do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 está abaixo do esperado para uma Seleção pentacampeã mundial: das oito partidas que disputou até agora, venceu apenas três. E pode se dizer que até quando venceu, seu futebol não convenceu.

Portanto, após a quarta derrota, os brasileiros estão se perguntando: será que a Seleção Brasileira pode ficar de fora da Copa do Mundo 2026? Segundo as casas de apostas, não. De acordo com a bet365, por exemplo, o Brasil tem 98% de chances de ficar entre os seis primeiros colocados e garantir a vaga para a competição.

Ainda de acordo com a casa de apostas, apesar de estar em quinto lugar, a Seleção Brasileira tem ainda 8% de chances de ser campeã do grupo. Veja as odds abaixo segundo a bet365:

Seleções Odds para ganhar grupo Odds para ficar no top 6 Argentina 1.40 1.00 Colômbia 5.00 1.005 Uruguai 9.00 1.01 Equador 51.00 1.062 Brasil 13.00 1.02 Venezuela 101.00 1.90 As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 11 de setembro de 2024 às 10h30.

Brasil na Copa do Mundo

Diferentemente de outras grandes equipes, como Alemanha, Argentina, Inglaterra e França, a Seleção Brasileira nunca ficou de fora de uma disputa de Copa do Mundo desde que a competição começou, em 1930. Desde então foram cinco títulos, sendo a Seleção que mais vezes foi campeã do mundo.

Além das cinco finais que se sagrou campeã, participou de outras duas: em 1950, quando perdeu para o Uruguai por 2-1 no Maracanã, e em 1998, quando foi derrotada pela França por 3-0.