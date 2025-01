Botafogo x Fluminense: tricolor não vence o confronto desde 2022; veja odds

A sexta rodada do Campeonato Carioca é marcada por um dos maiores clássicos do estado. Botafogo e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, 29/01, às 21h30, no estádio Nilton Santos.

Após uma temporada mágica, onde conquistou a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro, o Botafogo ainda não se encontrou em 2025. Com um aproveitamento misto de duas vitórias e três derrotas, o alvinegro está em sexto lugar na tabela.

Mais abaixo, em oitavo lugar, está o Fluminense. O tricolor só conquistou uma vitória desde o início do campeonato, e é o pior colocado entre os quatro grandes do Rio de Janeiro. Sendo assim, o time de Mano Menezes precisa da vitória para continuar sonhando com uma vaga entre os quatro primeiros.

No entanto, um fato deixa o tricolor mais pessimista para o confronto: a última vitória do Fluminense no clássico foi no Brasileirão de 2022. Desde então, foram um empate e seis vitórias seguidas do Botafogo.

Sendo assim, será que o alvinegro irá manter sua hegemonia no confronto ou o time de Mano Menezes conseguirá romper a má sequência?

Botafogo x Fluminense: odds para a partida

Jogando em casa e com seis jogos de invencibilidade frente ao rival, o Botafogo é o favorito para vencer a partida segundo as casas de apostas.

De acordo com as odds, a probabilidade do mandante sair com os três pontos é de 41%. Veja as cotações para a partida:

Vitória do Botafogo

2.43 na F12 bet

2.37 na bet365

Empate

3.00 na F12 bet

2.90 na bet365

Vitória do Fluminense

3.15 na F12 bet

3.00 na bet365

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 29 de janeiro de 2025 às 10 horas.

