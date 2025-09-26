Bolão do Flamengo: Aposte e concorra a R$500.000 em prêmio

A promoção Bolão do Flamengo oferece aos apostadores a chance de disputar R$500.000 em prêmios ao acertar respostas sobre a partida Corinthians x Flamengo. Todos que marcarem quatro acertos vão dividir o valor em disputa.

Ir para a Betano

A oferta é uma oportunidade gratuita de teste de conhecimento esportivo, mas é válida apenas para usuários cadastrados na casa de apostas. Portanto use o código de indicação Betano para se registrar e participar da oferta.

Como funciona a promoção?

O Bolão do Flamengo é um jogo de palpites gratuito, criado para engajar os torcedores e apostadores. Ele segue o formato de torneio “Total de Acertos”, no qual o participante deve responder a perguntas relacionadas ao confronto. Assim, quanto mais acertos, maiores as chances de dividir o prêmio total de R$500.000.

Termos e condições da oferta

Os termos e condições estabelecem as regras para participar do Bolão. É essencial conhecê-los antes de jogar. Veja os cinco pontos mais importantes:

Participação gratuita: somente usuários cadastrados podem enviar palpites; Formato de respostas: os palpites devem ser enviados de uma só vez e podem ser alterados até o início do jogo; Critério de vitória: quatro acertos garantem participação na divisão do prêmio de R$500.000; Validade: o bolão é válido exclusivamente para a partida Corinthians x Flamengo no Brasileirão 2025; Premiação: os prêmios podem ser em dinheiro ou bônus, e são creditados em até 72 horas.



Leia sempre os termos completos no site da operadora para não perder detalhes importantes.

Ir para a Betano

Panorama da partida Corinthians x Flamengo

O jogo entre Corinthians e Flamengo, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, promete movimentar a tabela. A bola rola no domingo, às 20h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.

O Flamengo chega como líder isolado, com 51 pontos em 24 rodadas. O time mantém boa fase, consolidada pela vitória por 4 a 0 no último confronto contra o Corinthians, em abril. A equipe busca ampliar a vantagem e seguir firme rumo ao título.

O Corinthians, por outro lado, ocupa a 10ª posição com 29 pontos. Jogando em casa, tentará recuperar terreno e surpreender o rival. A partida será transmitida pela Record na TV aberta, pela CazéTV no YouTube e pelo Premiere no pay-per-view.

Confira nosso guia de apostas no Brasileirão.

O que é o Bolão Betano?

O Bolão Betano é um torneio de palpites que envolve jogos reais e prêmios coletivos. O modelo mais comum é o de “Total de Acertos”, em que cada resposta correta soma pontos.

Além disso, existem edições especiais, como o formato semanal ou o “Derby Edition”. Os prêmios podem variar entre dinheiro, apostas grátis e bônus exclusivos, dependendo do torneio ativo.

Como fazer uma aposta na partida

Para apostar no jogo Corinthians x Flamengo, siga este passo a passo simples:

1 - Acesse sua conta no site da Betano;

2 - Localize o evento Corinthians x Flamengo no Campeonato Brasileiro;

3 - Escolha o mercado em que deseja apostar, como resultado final ou número de gols;

4 - Defina o valor da aposta e confirme a operação;

5 - Acompanhe a partida e confira o resultado ao final do jogo.



O Bolão do Flamengo é uma oportunidade interessante para torcedores e apostadores testarem seus palpites de forma gratuita. Com a chance de dividir R$500.000, a ação conecta entretenimento e emoção do futebol brasileiro.

Apesar do caráter promocional, é fundamental estar atento às regras e às condições da operadora. O confronto Corinthians x Flamengo será o cenário de uma disputa intensa dentro e fora de campo, tanto entre as equipes quanto entre os apostadores.