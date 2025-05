BigBet é confiável? Veja análise de segurança e licença

Se você quer saber se a Bigbet é confiável, saiba que a plataforma de apostas esportivas e cassino online é segura para suas bets. A casa de apostas é regulamentada pelo Governo Federal e conta com um rígido protocolo de segurança para proteger os dados dos jogadores.

Neste artigo, vamos abordar aspectos como licenciamento, medidas de segurança e proteção de dados. Essa análise objetiva oferecer informações claras para que você possa tomar decisões mais seguras ao apostar. Veja ainda as vantagens e desvantagens da plataforma na comparação com o que existe no mercado.

➡️ Por fim, confira a nossa seleção de sites de apostas confiáveis para suas apostas no Brasil.

A casa de apostas BigBet é confiável?

Para começar nesta avaliação é importante já dizer que a BigBet é confiável. Você vai ver ao longo do texto que a marca conta com licença, traz o site seguro e com um método de pagamento regulamentado.

O site traz uma página de esporte e outras relacionadas ao cassino. Na primeira, o jogador pode fazer palpites em diferentes eventos esportivos permitidos. São apostas que podem ser feitas em futebol, basquete e mais um dezena de esportes. Além disso, é possível recorrer a resultados, estatísticas das partidas e outros cenários.

Já a página de cassino traz diferentes tipos de jogos, como slots, game shows, crash games e muito mais. A plataforma conta com um gerador de resultados aleatórios. O que faz com que os jogos sejam justos e o cassino confiável.

História e reputação do BigBet

A BigBet é uma das novidades do mercado de apostas esportivas. A casa de apostas foi lançada apenas em março de 2025. Portanto, nasceu já no período em que o setor está regulamentado.

Apesar de nova, a BigBet faz parte de um grupo que já está consolidado no mercado. A marca pertence à empresa BIG Brasil, que é dona da Caesars Sportsbook. Portanto, trata-se do segundo lançamento do grupo. A empresa está registrada no CNPJ 41.590.869/0001-10.

Vale destacar que a legislação permite que uma empresa licenciada explore duas marcas no território brasileiro, como é o caso. Portanto, trata-se de um site legal.

Com isso, mesmo que a BigBet não tenha apresentado muitos dados para avaliar a reputação, é um site que vale conferir as informações. Veja ao longo do texto os requisitos que a marca atende e o que oferece aos usuários.

Visite o site da BigBet Brasil e explore um amplo catálogo de apostas esportivas, com cotações competitivas | Crédito: Reprodução / Bigbet

BigBet é seguro? O que avaliamos

Mais uma informação relevante é que o site da BigBet é seguro. Para isso, foram considerados pontos principais do que uma casa de apostas esportivas precisa trazer para proteger os dados dos usuários. Veja na sequência a importância de cada um desses tópicos.

Licença de Apostas e Jogos

O primeiro ponto para dizer que BigBet é seguro é o fato da empresa ter feito a solicitação e recebido uma licença para funcionar no Brasil. Desta forma, você navega por um site que não corre o risco de ser bloqueado a qualquer momento.

Além disso, a licença indica que a BigBet atende a uma série de requisitos determinados na legislação brasileira. Algo que também traz mais confiança e credibilidade.

Entre as exigências para a licença está a indicação de representantes legais no Brasil. A plataforma também precisa cumprir regras sobre bônus, não fazer propaganda enganosa e ainda contar com um canal de atendimento.

A informação que a BigBet é legal pode ser consultada no SIGAP, no site da Fazenda. A marca tem a licença através da empresa BIG BRAZIL TECNOLOGIA E LOTERIA S.A. O número da solicitação é 0005/2025 e foi enviado em 26 de julho de 2024.

Segurança do site

O site da BigBet é confiável também por contar com um sistema de criptografia que protege os seus dados. Desta forma, suas informações de registro e de pagamento estão seguros contra vazamento.

A plataforma também permite o cadastro de um telefone para segurança dos dados de acesso. Desta forma, para poder fazer o login é preciso confirmar com o código enviado para o seu dispositivo.

Comprometimento com o Jogo Responsável

Mais um quesito importante para apontar que a BigBet é legal está no Jogo Responsável. O site dedica uma página totalmente ao tema. Algo relevante para que os jogadores tenham uma experiência saudável.

No Jogo Responsável da BigBet, o usuário verá dicas de comportamento. Saberá como administrar o tempo e o dinheiro, além de recomendações para notar quando a atividade não estiver de acordo com o indicado.

Outro ponto relevante sobre o Jogo Responsável é que a casa de apostas permite criar limites financeiros. Sendo assim, o jogador estabelece o máximo que pode depositar em um dia ou períodos maiores como semanas e meses. Desta forma, o usuário manterá o controle mesmo que queira apostar mais.

Caso ainda assim tenha dificuldades de controle do dinheiro e do tempo, a BigBet traz também canais de ajuda. Desta forma, você pode sinalizar qualquer eventual problema que possa ter e encontrará uma rede de apoio para resolver a situação.

Política de Privacidade

A BigBet é confiável também no cuidado com seus dados. No site é possível também ver uma página dedicada à política de privacidade. Portanto, um local que você vai ver como são armazenados os seus dados.

A plataforma informa que a marca coleta dois tipos de informações. A primeira são as pessoais, no qual o usuário preenche dados sobre nome, email, endereço e CPF. Questões importantes para garantir a identificação de quem utiliza a plataforma. Por ser algo que só é permitida para menores de 8 anos e também para fazer o combate à lavagem de dinheiro. Por isso, é necessário também o envio do comprovante de identidade.

O site também coleta informações não pessoais. Neste caso, são identificados o sistema operacional, o navegador, local de acesso e o tempo que ficou no site. Um procedimento comum entre todos sites de apostas.

Na política da empresa, a casa de apostas informa que suas informações de conta não serão passadas para terceiros. Portanto, seus dados estão reservados para garantir a sua proteção.

A BigBet traz apostas pré-jogo e apostas ao vivo para eventos esportivos selecionados

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)

Para poder dizer que a BigBet é legal, a empresa precisou criar canais de atendimento que atendessem o que está determinado na legislação brasileira. Com isso, você conta com opções de contato com o suporte da casa de apostas.

No caso da BigBet, os usuários podem tirar dúvidas e fazer reclamações através dos seguintes métodos de atendimento:

Chat;

Email;

Telefone.

O contato mais prático acontece através do chat. Isso porque a BigBet traz um ícone de bate-papo no canto direito da página. Basta clicar para começar o atendimento.

Primeiramente, o usuário verá tópicos mais comuns, como dúvidas sobre depósitos, saques e apostas. Ao clicar em um deles, verá perguntas frequentes e respostas que te auxiliam a resolver.

No entanto, quem preferir, pode digitar a palavra atendimento e falar com um agente de suporte. Neste momento, colocará seu nome e o motivo do contato. Em seguida poderá conversar com o atendente para ter a solução desejada.

Caso prefira, pode também recorrer ao email e telefone. Para esses dois casos, é necessário descer até o final da página e ver os dados de atendimento. Nesta análise, vimos que o suporte da BigBet é confiável e responde em poucos segundos o primeiro contato.

Avaliação do BigBet no Reclame Aqui

Mais uma informação que te ajuda a visualizar que a BigBet é confiável é a checagem sobre a marca no Reclame Aqui. O primeiro ponto desta avaliação é que trata-se de uma empresa verificada, ou seja, recebe um selo de confiança na plataforma de reclamações.

No entanto, por ser uma marca relativamente nova, a BigBet ainda não conta com uma reputação definida no Reclame Aqui. Algo que só ocorre quando as empresas recebem mais de 10 reclamações avaliadas, no qual é calculada uma média destes atendimentos.

A informação não chega a ser negativa. Afinal, indica que a BigBet não costuma ser mencionada na página de reclamações. No momento da nossa consulta, a casa de apostas tinha apenas 10 reclamações. Todas já tinham sido respondidas pela equipe de atendimento da BigBet. Já o tempo médio de resposta foi de um dia e 10 horas.

Desta forma, por mais que o Reclame Aqui seja um canal viável para estas reclamações, o melhor caminho ainda é procurar o suporte da casa de apostas. O atendimento da BigBet é confiável e leva menos tempo para te dar a solução.



A BigBet Brasil conta com uma plataforma otimizada para acesso via dispositivos móveis

O aplicativo do BigBet é confiável?

O aplicativos de apostas esportivas são cada vez mais comuns no mercado. No entanto, no momento não tem um BigBet app próprio para ser baixado e usado.

Atualmente, o BigBet conta com um layout responsivo. Isso significa que é possível visualizar todas as informações do site com facilidade através de qualquer dispositivo móvel. Isso é válido tanto para aparelhos Android, quanto iOS.

Devido a esse formato otimizado, todos os ícones, imagens e funções são reajustados para o tamanho da tela do seu dispositivo. Outro ponto importante é que a versão móvel conta com todas as opções do computador. Portanto, o jogador consegue realizar depósitos, fazer saques, concluir as apostas e acompanhar o mercado de ao vivo.

Caso deseja, o jogador pode instalar um atalho do site na tela principal. Basta acessar as configurações do seu navegador e selecionar para adicionar atalho.

Os métodos de pagamento na BigBet são seguros?

Na análise que o site da BigBet é seguro também levamos em consideração os métodos de pagamentos. Afinal, para poder usar a plataforma é necessário realizar depósitos. É com essa quantia que conseguirá fazer as apostas. Confira a seguir os detalhes deste processo e também para o saque na casa de apostas.

Depósitos

A BigBet atende ao que está estipulado na legislação e oferece o Pix como método de depósito. Trata-se de uma forma de pagamento segura e regulamentada no país. Além disso, a transação ocorre de forma imediata e sem cobranças de taxas.

A casa de apostas permite depósitos a partir de R$10. Já o valor máximo varia de acordo com a sua definição na conta. Para poder fazer um depósito na BigBet é só seguir este passo a passo:

1 - Faça o login no site da BigBet;

2 - Clique na opção de Depósito;

3 - Selecione a forma de pagamento;

4 - Coloque o valor que vai transferir;

5 - Conclua a transação através da sua conta com Pix.

Saques

Para fazer saques na BigBet o caminho também é através do Pix. O usuário consegue fazer transações de forma instantânea e em qualquer dia da semana. No entanto, vale ressaltar que os saques somente são feitos direcionados para uma chave Pix que esteja cadastrada no mesmo CPF do usuário do site.

Um ponto que vale destacar é que o valor mínimo para saques na BigBet é de R$50. Portanto, precisará alcançar esta quantia para fazer a retirada. Já o valor máximo permitido em um prazo de 24 horas é de R$10 mil, sendo R$ 5mil a quantia limite para um saque único.

O processo de saque também é simples. Veja a seguir como retirar o dinheiro da BigBet:

1 - Entre com o login no site da BigBet;

2 - Acesse a conta;

3 - Escolha a opção de Saque;

4 - Informe a chave de retirada;

5 - Coloque o valor e confirme a transação.

Bônus de boas-vindas do BigBet

As casas de apostas se tornaram populares pelos bônus de boas-vindas. No entanto, com a regulamentação isso não é mais permitido. Portanto, nenhum site que funcione legalmente no país poderá oferecer uma promoção ligada a realizar um cadastro para usar o site de apostas.

Isso significa também que códigos promocionais também não tem mais funcionamento. O que as casas de apostas podem oferecer são promoções fixas, que ficam disponíveis para todos os usuários cadastrados e que podem ser acessadas a qualquer momento.

Como a BigBet é legal no Brasil, a empresa atende a esta determinação. Com isso, o que você vai ver é uma página de promoções com ofertas.

Os bônus da BigBet variam ao longo do tempo. Desta forma, é necessário acompanhar para checar quando tem ofertas específicas para competições, resultados e odds. O site também costuma trazer promoções de rodadas extras para jogos de cassino.

Vantagens e desvantagens da BigBet

Para compreender melhor o que vai encontrar na BigBet é importante ver as vantagens e desvantagens do site. Conheça o que a marca oferece na comparação com outras casas de apostas.

No entanto, vale ressaltar que estes pontos são subjetivos. Ou seja, você pode não tratar como prioridade.

Vantagens

A BigBet traz destaques para pontos fundamentais da experiência em apostas esportivas. Ou seja, algo ligado a segurança e navegabilidade. Veja a seguir as vantagens do site:

BigBet é seguro e conta com licença de funcionamento;

A casa de apostas tem aplicativos para Android e iOS;

Grande variedade de mercados para apostas esportivas.

Desvantagens

Como todas as casas de apostas, a BigBet também tem alguns pontos a aperfeiçoar. São requisitos que o site não oferece ou traz um nível inferior ao que é encontrado em outras marcas. Entre as desvantagens da BigBet estão:

Poucas promoções para os usuários já cadastrados;

Valor mínimo de saque de R$50 é acima a de muitas casas de apostas;

Não tem serviço de streaming para poder assistir a eventos da partida.

Conclusão sobre o BigBet

Nesta avaliação é possível confirmar que a BigBet é confiável para os usuários. A casa de apostas atende a todos os requisitos necessários para trazer segurança aos usuários. Isso significa trazer uma plataforma segura para computadores e smartphones. Assim como também garantir licença, guia de jogo responsável e garantia de proteção aos dados.

Os jogadores também encontram uma casa de apostas fácil de navegar. Todos os recursos e ferramentas da BigBet são facilmente encontradas no navegador e aplicativo. Com um layout próximo ao que é visto nos sites mais tradicionais.

Outro ponto que vale ressaltar é a possibilidade de explorar diferentes recursos, como as estatísticas e o cash out nas apostas ao vivo. Isso traz uma dinâmica que permite fazer avaliações dos mercados enquanto realiza as apostas de jogos em andamento.