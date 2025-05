Bigbet app: como baixar e fazer apostas

O Bigbet app pode ser uma opção interessante para você que busca maior mobilidade para apostas esportivas e cassino. Isso porque apostar de qualquer lugar e dispositivo pode facilitar nas transações e também nas apostas ao vivo.

Dessa forma, descubra se existe como fazer o download no Android e iOS, como também a diferença para a versão móvel. Apresentamos todos os detalhes da Bigbet Brasil, como modalidades disponíveis, jogos de cassino e mais.

➡️ Por fim, confira a nossa seleção dos melhores apps de apostas do Brasil.

Como baixar o aplicativo BigBet?

Quando as casas de apostas possuem aplicativos, os usuários podem ter maior flexibilidade e uma prática completa de qualquer lugar. Então, é possível realizar o registro, depositar, sacar, apostar em esportes e também jogos de cassino, sendo essencial para alguns.

Para quem possui dispositivos com sistema Android, pode ser preciso baixar o apk da BigBet para instalar o aplicativo. Os usuários de iOS possuem um trabalho mais complicado para ter o app instalado, pois a Apple costuma dificultar o download.

Se você está procurando como baixar o Bigbet app, adiantamos que a plataforma ainda não possui, independente do sistema. Dessa forma, o uso de todas as funcionalidades da casa de apostas é feito apenas pelo navegador.

A versão mobile que a operadora apresenta é otimizada, se adaptando ao dispositivo e navegador que você possui. Nesse sentido, não importa o browser que utilize ou o sistema operacional, Android ou iOS, acessar o site é possível.

Ainda que não exista o Bigbet app, todos os usuários, cadastrados ou não, podem usar todos os recursos. Assim, você consegue criar palpites em esportes e também apostar em jogos de cassino, como também fazer depósitos, saques e falar com o suporte caso tenha alguma situação adversa.

Portanto, o que importa mesmo é que o aparelho que está utilizando tenha acesso à internet para utilizar a casa. Caso você tenha algum smartphone, tablet ou notebook mais antigo, as apostas sem o Bigbet app também são possíveis.

Como fazer download do Bigbet app para Android (apk)?

O apk da BigBet para app instalar em seu dispositivo ainda não é possível, assim como explicamos no ponto anterior. Dessa forma, vamos apresentar abaixo como utilizar com segurança a plataforma pelo navegador, mesmo sem aplicativo.

O acesso ao site é otimizado igual como se fosse um app, podendo ser feita as transações, apostar e muito mais. Além disso, a versão mobile assegura proteção de dados dos usuários e conta com todas as opções das categorias para você apostar.

Logo, sem o Bigbet app, você pode utilizar de maneira fácil a casa de apostas com o atalho na tela de início. O primeiro acesso pode ser um pouco mais demorado, mas nada que leve muito do seu tempo. Abaixo, mostramos em detalhes como realizar esse procedimento:

1 - O primeiro passo que você deve seguir é abrir o navegador de sua preferência e acessar o site da BigBet no Android;

2 - Agora que a página inicial da operadora está aberta, vá nos três pontinhos do navegador para acessar o menu de configurações;

3 - Toque na opção Adicionar à tela inicial;

4 - O processo ainda não terminou, pois você precisa tocar em Instalar para o atalho da BigBet no Android seja criado com sucesso;

5 - Está tudo pronto para você acessar o site da casa de apostas com rapidez apenas tocando no atalho que foi feito.

Indicamos que tenha atenção para não baixar o apk da BigBet em sites falsos e instalar arquivos que podem danificar seu dispositivo. Evitando a instalação de softwares maliciosos, você protege tanto sua conta na plataforma, como também o aparelho que usou.

Destacamos que o procedimento que apresentamos acima é somente para você criar o ícone da BigBet no Android. Ainda não existe o aplicativo da casa de apostas para esse sistema e o uso é apenas pelo navegador.

Tem BigBet para iPhone?

O BigBet no iOS só pode ser utilizado usando a versão móvel por meio do navegador, ainda sem o app. Para facilitar o acesso ao site, é possível fazer o mesmo procedimento que mostramos para Android, adicionando atalho na tela de início.

Vamos mostrar um tutorial para ter um ícone da plataforma na tela inicial do seu iPhone ou dispositivo da Apple. Abaixo, confira o passo a passo para acessar a BigBet no iOS com mais agilidade:

1 - Primeiramente, acesse o site oficial da Bigbet no navegador que desejar para ter a plataforma no iOS, podendo usar o Chrome, Safari, Opera ou Firefox;

2 - No lado esquerdo inferior da página procure pela opção Compartilhar;

3 - Em seguida, você tem que tocar em Adicionar à tela de início para adicionar o ícone na inicial da BigBet no iOS;

4 - Coloque um nome no atalho para se destacar dos demais, como, por exemplo, BigBet iOS;

5 - Para finalizar, toque em Adicionar e o atalho será colocado na tela de início do seu dispositivo.

Dentre todos os aplicativos de casas de apostas existentes, pouquíssimos são os que estão na loja da Apple. A empresa não permite instalações de fontes desconhecidas e o uso das plataformas só pode ser feito pelo navegador.

Portanto, fique atento para não fazer o download do Bigbet app no iOS em sites falsos ou de terceiros. Caso haja o aplicativo no futuro, você pode baixar através da página oficial da casa ou na loja oficial da Apple.



Visite o site da BigBet Brasil e explore um amplo catálogo de apostas esportivas, com cotações competitivas | Crédito: Reprodução / Bigbet

Cadastro e login pelo aplicativo da BigBet

Ainda que não exista o aplicativo disponível, o cadastro e o login na BigBet podem ser efetuados utilizando o navegador. Dessa forma, você consegue fazer os processos com a versão mobile da operadora, realizando depósitos, saques e falando com suporte.

Se você não souber como fazer o cadastro ou o login na BigBet, o tutorial abaixo que preparamos pode ajudar. Confira as etapas para entrar em sua conta ou criar uma nova, caso seja novato:

1 - Como não existe o Bigbet app, toque no seu navegador preferido e digite o endereço do site da Bigbet Brasil para cadastro, como também login;

2 - Agora, toque em Registre-se no canto direito de cima da página inicial;

3 - Na primeira etapa, informe o seu CPF, e-mail e telefone, como também crie uma senha forte para continuar o registro;

4 - Em seguida, coloque o código recebido por e-mail e toque em Registre-se para confirmar o cadastro;

5 - Feito, agora faça o login na BigBet sem app com as informações que você informou no registro.

A nova regulamentação das bets no Brasil exige que as casas de apostas façam verificação dos documentos e solicitem selfie. Portanto, é obrigatório que você realize esses procedimentos para ter acesso a todos os recursos que a plataforma possui.

Realizar esse processo depois de feito o cadastro e o login na BigBet ajuda a evitar fraudes e golpes. Além disso, pode impedir que terceiros acessem sua conta, caso tenha seus dados. Isso reduz significativamente o risco de correr na plataforma.

É recomendável que você também cadastre uma conta bancária com o mesmo nome. Fazendo isso, a segurança nas transações é reforçada, permitindo também agilidade nos depósitos e saques. O novo regulamento exige esse cadastro para maior proteção dos apostadores.

Como ganhar bônus da BigBet pelo celular?

As recentes regulamentações das apostas no Brasil alteraram as regras para promoções, como a proibição de bônus de boas-vindas. A BigBet ajustou sua plataforma às novas normas, seguindo diretrizes de transparência e jogo responsável estabelecidas pelos órgãos competentes.

Atualmente, a casa de apostas disponibiliza poucos bônus ou ofertas para os usuários. Outras operadoras podem oferecer modalidades como cashback, rodadas extras ou torneios, mas a aba de promoções deve ser verificadas antes

A plataforma atualiza a seção de oferta frequentemente e é indicado que você verifique para saber todas as informações. O layout da página inicial é organizado, com detalhes sobre eventuais ofertas, prazos e requisitos para participação, se aplicável.

Como apostar na BigBet pelo seu dispositivo móvel

Como a versão mobile da casa de apostas é bem desenvolvida, as apostas pelo celular podem ser feitas facilmente. A experiência que você pode ter é praticamente de um Bigbet app, pois conta com praticidade no acesso. Adicionar o atalho à tela inicial pode agilizar mais ainda para abrir o site.

Para dar início, é necessário que você tenha feito o cadastro e o login na BigBet. Posteriormente, faça o procedimento obrigatório de verificação dos documentos e também tire uma selfie. O primeiro depósito é preciso para você fazer as apostas. Com saldo, agora pode explorar o site para apostar.

Se você é daqueles apostadores que gostam de esportes, o catálogo apresenta inúmeras modalidades, como futebol, basquete, tênis e outras. Também é possível fazer apostas esportivas em opções menos conhecidas, como futsal, badminton e mais.

Já aqueles que buscam mais por jogos de cassino, existe uma seção muito variada de opções. Na alternativa de cassino ao vivo, onde você pode jogar em baccarat, blackjack, roletas e outros com dealers reais.

Para E-Sports, você encontra os principais games, como CS2, Dota, LoL e Valorant, também existem opções para apostar em política. Todos os palpites podem ser feitos com poucos toques, acessando a BigBet no iOS ou Android. Veja abaixo como apostar pelo celular:

1 - Abra a página inicial, faça o login no site da BigBet e faça um depósito, nem que seja o mínimo;

2 - Escolha o evento ou jogo de cassino que quer apostar;

3 - Selecione o mercado e observe as odds, em caso de palpite esportivo;

4 - Coloque o valor para apostar;

5 - Confirme o palpite e finalize.

A casa de apostas pode apresentar a opção de cashout, onde você pode encerrar o palpite antes da partida acabar. Este recurso não está disponível em todos os mercados e eventos, logo, atente-se quando for apostar.

Principais Recursos do Bigbet app

Mesmo sem um aplicativo nativo, a BigBet vem se destacando no mercado de apostas brasileiro com uma plataforma completa. Como o site é otimizado para celular, a experiência que você pode ter é fluida, podendo usar todas as funcionalidades.

O recurso do cashout é um dos destaques da plataforma, possibilitando que você encerre a aposta antes do evento ser concluído. Além disso, as apostas ao vivo podem ser algo interessante para apostadores dinâmicos, reformulando as estratégias em tempo real.

A casa de apostas também permite a opção de criar apostas combinadas, selecionando assim vários mercados em apenas um palpite. Ainda que não tenha o Bigbet app, existem estatísticas detalhadas disponíveis para você acompanhar os eventos em tempo real.

A BigBet oferece uma plataforma móvel funcional, com layout organizado e navegação simplificada. Embora não disponha de um aplicativo nativo, a versão mobile se adapta às diferentes telas, mantendo acesso aos principais recursos para apostas esportivas e cassino.



A BigBet traz apostas pré-jogo e apostas ao vivo para eventos esportivos selecionados

Cassino da BigBet no App — jogos populares disponíveis

O catálogo de cassino da BigBet mesmo app ainda indisponível segue com inúmeras opções, com os títulos mais populares e outros menos conhecidos. As empresas de renome que desenvolvem os jogos disponibilizam as suas melhores escolhas no site e também de menor relevância.

Nesse sentido, você pode encontrar games da Pragmatic Play, PG Soft, Spribe, Play’n GO no catálogo do cassino da BigBet mesmo app indisponível. Dentre os nomes mais procurados na operadora, existe o Sweet Bonanza, Fortune Tiger, Aviator, Gates of Olympus e outros mais.

Existem outros jogos além desses slots convencionais, como, por exemplo, os game shows com pessoas reais apresentando igual cassino tradicional. Na seção ao vivo do cassino, você pode encontrar roletas, blackjack, poker, baccarat e muito mais.

Promoções no Aplicativo da BigBet

Existem poucas promoções disponíveis na seção de ofertas da plataforma, porém, indicamos que você acesse para se informar melhor. A aba de bônus da BigBet é atualizada com frequência e pode ter outras opções disponíveis para usar.

No momento em que este guia foi escrito, apenas tinha a oferta de rodadas extras no Big Bass Bonanza. Entretanto, você só pode usar caso tenha recebido o anúncio por SMS ou e-mail. Nesse sentido, não há como utilizar apenas indo na seção de promoções.

Portanto, fique atento a sua caixa de entrada do e-mail e também as mensagens recebidas no telefone. Muitas vezes podem ser ofertas de tempo limitado ou que só podem ser adquiridas dessa forma.

Rápido e fácil de usar

Mesmo sem o Bigbet app disponível, a interface da casa de apostas é otimizada para todos os dispositivos móveis. Então, a usabilidade que você pode ter na plataforma é rápida, como um aplicativo convencional, acessando o site pelo navegador.

A versão mobile foi desenvolvida para ser usada em qualquer tipo de aparelho, abrindo o site rapidamente e navegação prática. Assim, é possível falar com o suporte da BigBet, apostar, fazer verificação de documentos ou apenas acompanhar os eventos.

Independente do dispositivo móvel ou computador que você use, o site irá abrir normalmente. A criação foi pensada para o uso em diferentes telas e sistemas. Nesse sentido, existe como acessar a página com facilidade e eficiência de qualquer lugar.

Muitos mercados na palma da sua mão

Da mesma forma que outras casas, a BigBet oferece diversos mercados para apostas esportivas, acessíveis diretamente pelo celular. Entre as opções disponíveis estão esportes populares como futebol e basquete, além de modalidades menos comuns, como E-Sports e eventos especiais.

Os mercados incluem opções tradicionais como resultado final, handicaps e escanteios. Para fazer escolhas adequadas, é importante entender cada tipo de aposta antes de selecionar aquela que melhor corresponde às suas preferências.

A plataforma atualiza regularmente seus mercados, cobrindo desde eventos principais até competições menos populares. Todas as opções podem ser acessadas facilmente pelo navegador do celular, sem necessidade de baixar um apk da BigBet.



A Bigbet é um casa de apostas e jogos online segura

Apostas ao vivo pelo Bigbet app

A operadora possui várias opções de apostas para categoria em tempo real, ainda que o Bigbet app esteja indisponível. Utilizando a versão mobile do site, você consegue acompanhar os eventos esportivos ao vivo e apostar ao mesmo tempo.

É importante destacar que as odds são atualizadas em tempo real, variando de acordo com o que acontece no confronto. O sistema de apostas da casa possibilita que você reaja conforme os acontecimentos, apresentando ferramentas como cashout e estatísticas.

Para alguns eventos selecionados pela operadora também existem as transmissões ao vivo, dando maior imersão e combinando com suas ações. Então, há como mudar ou finalizar o palpite dependendo do que você deseja fazer.

Cash out pelo celular na BigBet

O cashout é um recurso que você pode usar de forma estratégica, pois permite o encerramento das apostas antecipadamente. Fazendo isso, existe a chance de assegurar uma parcela da quantia que você apostou, dependendo da cotação naquele momento.

Esse recurso não está disponível em todas as opções de apostas, muitas vezes apenas em mercados selecionados pela casa. Mesmo sem o Bigbet app, você pode utilizar o cashout acessando a seção de apostas ao vivo ou consultando as apostas em andamento.

O valor possível de resgatar é exibido automaticamente, ficando ao seu critério se quer encerrar o palpite ou aguardar mais. Dependendo do momento em que o evento está, a funcionalidade pode estar indisponível e você fica impedido de finalizar a aposta.

Transmissão ao Vivo no app

Da mesma forma que o cashout, a transmissão ao vivo pode estar disponível somente para alguns eventos selecionados pela plataforma. Existe uma probabilidade de assistir aos eventos de forma gratuita, mas muitas casas exigem ao menos o depósito mínimo.

Para saber quais transmissões são possíveis de assistir, vá até a seção ao vivo dos esportes. É possível que o streaming esteja disponível apenas para futebol ou modalidades em alta, dificilmente para todas as opções.

Depósitos e Saques pelo Bigbet app — Aposte com Pix pelo seu smatphone

Apesar de não existir o Bigbet app para iOS e também Android, o sistema feito para a versão mobile responde bem. Portanto, os depósitos e saques usando o site pelo navegador são feitos normalmente e com agilidade.

As transações podem ser feitas rapidamente mesmo sem o Bigbet app utilizando o Pix como método de pagamento. O meio de transferência está consolidado no Brasil, sendo o mais utilizado pelos brasileiros para qualquer transação.

O Pix possibilita que os saques e os depósitos sejam feitos em poucos minutos e até segundos. Dessa forma, os usuários possuem maior praticidade nas movimentações financeiras que fizer na casa. Logo, colocar saldo ou fazer retiradas pode ser muito rápido.

No regulamento das bets, você pode ver que é permitido o uso de TED, cartões de débito e pré-pago, porém, as casas disponibilizam somente o Pix. A forma de pagamento é muito ágil, segura e transparente. Assim, facilita o processo para os apostadores, plataforma e órgãos reguladores.

Como depositar pelo aplicativo BigBet?

O primeiro passo para começar as apostas esportivas e no cassino da plataforma é depositar alguma quantia em sua conta. Caso você tenha dúvidas de como realizar esse processo, não se preocupe, preparamos um tutorial explicativo de como fazer.

É possível fazer esse procedimento mesmo sem o Bigbet app, apenas utilizando a versão mobile no navegador. Abaixo, veja o passo a passo para depositar pela primeira vez na casa de apostas:

1 - Primeiro de tudo, faça o login no site da BigBet no iOS ou Android usando o navegador de sua preferência;

2 - Em seguida, toque no botão verde escrito Depósito no canto direito de cima da página inicial;

3 - Agora, selecione o sistema de pagamento e escolha o Pix;

4 - Digite o valor que deseja depositar, mínimo de R$10, na plataforma para começar as apostas e confirme;

5 - Pronto, agora você precisa seguir os passos no app do seu banco, escaneando o QR Code ou colando o código Pix.

Caso não esteja conseguindo selecionar o Pix ou fazer o depósito, veja se já fez a verificação de documentos. O procedimento é obrigatório e todas as funcionalidades só são liberadas depois de concluído. Então, envie as fotos da sua documentação e também a selfie.

Recomendamos que você cadastre uma conta bancária com seu próprio nome na plataforma. O objetivo desse processo é evitar que outras pessoas usem suas informações no momento de sacar. Assim, você possui maior proteção e as movimentações são feitas para sua conta.

Como sacar na BigBet pelo celular?

O saque na operadora pode ser um método diferente do depósito, com processos e exigências a mais. Para não haver dúvidas e solucionar preocupações existentes, preparamos um tutorial detalhado de como solicitar retirada na casa de apostas.

1 - Primeiro, acesse a plataforma e realize o login no site da BigBet pelo iOS ou Android;

2 - Agora, vá na opção de Depósitos e pagamentos depois de clicar no seu perfil no canto direito superior;

3 - Em seguida, vá em Concluir Saque e selecione o Pix no sistema de pagamento;

4 - Informe o valor para sacar na plataforma e vá em Verificar para sacar;

5 - Realize a verificação tirando uma selfie e em pouco tempo o montante entrará na conta bancária cadastrada.

Até agora, a única forma de pagamento disponível na casa de apostas é o Pix, ainda que o regulamento permite outras opções. Esse método segue as exigências de ser seguro e transparente, além de muito rápido.

O aplicativo da BigBet é seguro?

Embora o Bigbet app não esteja disponível, o site mobile mantém rigorosos padrões de segurança. A plataforma utiliza criptografia SSL e protocolos avançados para proteger dados dos usuários desde o primeiro acesso.

A plataforma complementa suas medidas de proteção com verificação de identidade e políticas de jogo responsável. Recursos como autenticação em duas etapas e monitoramento constante das atividades garantem a segurança das transações financeiras.

É legal apostar na BigBet no Brasil?

A BigBet tem autorização para oferecer seus serviços de apostas de quota fixa no Brasil. Assim, a plataforma está registrada no SIGAP e tem denominação social na empresa Big Brazil Tecnologia e Loteria SA.

O CNPJ e o endereço físico da operadora também estão registrados nos órgãos reguladores das casas de apostas. Essas informações você pode conferir no rodapé da página inicial da BigBet, apresentando todos os detalhes para consultar, se necessário.

O App BigBet é bom?

Como ainda não existe o Bigbet app, a plataforma desenvolveu uma versão mobile otimizada. O site funciona com fluidez em dispositivos Android e iOS, independente do modelo, garantindo acesso completo aos serviços oferecidos pela casa de apostas.

A versão mobile da operadora carrega as páginas rapidamente, dependendo apenas da qualidade da conexão que você possui. A interface apresenta organização clara, tanto para os mercados esportivos quanto para as opções de cassino disponíveis na plataforma.

Em termos de segurança, a plataforma emprega criptografia SSL em seu site e adota medidas rígidas para proteger os usuários. Todas as funcionalidades podem ser acessadas com segurança pelo navegador, mesmo sem o Bigbet app.

Atendimento ao Cliente no App BigBet

O suporte da BigBet pode ser feito mesmo sem o app, apenas acessando o site oficial pela versão mobile. Quando testamos todas as funcionalidades da plataforma, vimos que existe o chat ao vivo, e-mail e também o telefone disponível.

Perguntas frequentes sobre o aplicativo BigBet Brasil

A BigBet tem aplicativo?

Não, o Bigbet app não está disponível, seja para iOS ou Android. O acesso ao site é feito pelo navegador.

Como se cadastrar na BigBet pelo celular?

Sem necessidade da instalação do apk da BigBet, você pode se cadastrar pelo navegador do celular.

Como usar o app BigBet?

Como o Bigbet app não existe, o uso da casa de apostas é pelo navegador, independente de qual for o seu favorito.

Dá para jogar no Cassino da BigBet pelo aplicativo?

Não, embora o apk da BigBet não esteja disponível no Android e tampouco o app para iOS, é possível jogar no cassino na versão mobile do navegador.

Vale a pena apostar na BigBet pelo app?

Ainda que o Bigbet app esteja indisponível, as apostas podem ser feitas de forma segura na plataforma pelo site no navegador.