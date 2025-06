Bigbet apostas: mercados, odds e bônus

As apostas na Bigbet conquistam os jogadores por trazerem odds competitivas para uma grande variedade de mercados, com foco no futebol. A plataforma traz diversas possibilidades para palpites esportivos, além dos principais campeonatos nacionais e internacionais.

Assim, preparamos este guia completo para tirar suas dúvidas sobre como fazer as suas apostas na Bigbet. Veja também quais são os mercados disponíveis, app, se há um código promocional da Bigbet, bônus disponíveis e muito mais.

➡️ Por fim, confira a nossa seleção dos melhores sites de apostas para suas apostas no Brasil.

Opções de apostas esportivas na Bigbet

Se você procura por uma boa variedade de esportes e mercados, as apostas na Bigbet podem ser uma boa alternativa. A operadora é uma opção confiável para palpites em diferentes modalidades, como futebol, basquete, vôlei, tênis, beisebol, futsal, entre outros.

Ainda, a Bigbet Brasil traz uma plataforma extremamente intuitiva, segura e de fácil navegabilidade. Outro ponto interessante é que, mesmo não havendo um app da Bigbet atualmente, é possível apostar tranquilamente pelo site mobile.

Entre as possibilidades de apostas na Bigbet, separamos adiante como fazer o seu palpite em alguns dos esportes mais populares. Veja todos os detalhes a seguir sobre como apostar em futebol, basquete, tênis, E-Sports e vôlei na Bigbet Brasil.

Futebol na Bigbet

É inegável que o futebol é o esporte mais popular entre os apostadores brasileiros, afinal, trata-se de uma paixão nacional. Essa é uma realidade vista também nas apostas da Bigbet, que traz diversas possibilidades de mercados e jogos de futebol. Existem muitas opções de campeonatos nacionais e internacionais na categoria, como os seguintes:

Brasileirão - Série A;

Copa do Brasil;

Liga Europa;

Ligue 1;

Copa Libertadores;

Liga dos Campeões;

Copa Sul-Americana, entre outros.

Para conhecer todas as opções de apostas na Bigbet na modalidade, basta acessar a plataforma e clicar em Esporte e, depois, em Futebol. Então, você poderá navegar pelos países disponíveis para conferir quais são as disputas disponíveis para palpites na operadora.

Também é possível escolher uma competição diretamente na área de Principais Torneios, pelo menu lateral da página. Ainda, você também tem a opção de apostar em tempo real em futebol em um dos jogos disponíveis na seção Ao Vivo. Os palpites em tempo real são interessantes por suas odds que variam conforme o desenrolar da partida.

Basquete

Outro esporte muito popular atualmente é o basquete, que conquista cada vez mais fãs ao redor do mundo. Os clientes cadastrados também podem fazer suas apostas na Bigbet em mercados pré-jogo e ao vivo. Entre as competições disponíveis no momento, encontramos opções nas seguintes ligas:

NBA;

WNBA.

A NBA é, com certeza, a liga de basquete que mais reúne fãs ao redor do mundo por trazer grandes nomes do esporte. Entre os mercados disponíveis para apostar na operadora, encontramos Handicap, Ímpar/Par, Vencedor, entre outras possibilidades.

Para saber mais sobre como apostar em basquete na Bigbet, basta acessar a plataforma, clicar em Esporte e em Basquete. Lembre-se de que é necessário ser um cliente cadastrado na plataforma e ter saldo suficiente na conta para apostar online.

Tênis

O tênis é um dos esportes com maior número de partidas e campeonatos sendo disputados durante o ano. São diversos os torneios organizados em disputas de simples ou de duplas.

Na Bigbet as apostas na modalidade contam com mercados de curto e longo prazo. Além disso, é possível fazer apostas em torneios de Grand Slam como Wimbledon e Roland Garros. Também estão disponíveis os torneios da ATP Tour, ATP Challenger, WTA Tour e WTA 125.

e-Sports

Já faz algum tempo que os e-Sports conquistaram lugar de destaque entre os fãs de apostas online. Com a grande popularidade dos torneios e o crescente número de espectadores, às buscar por palpites nesta modalidade tem aumentado de maneira exponencial.

Na Bigbet, os apostadores podem fazer palpites nos grandes torneios das principais modalidades. Entre os jogos disponíveis para apostas na Bigbet estão títulos como CS2, Dota 2, League of Legends e Valorant.

Vôlei

Aqui temos mais uma amostra da variedade de modalidades esportivas oferecidas pela Bigbet. Você encontra partidas de campeonatos de diferentes países ao escolher fazer suas apostas na Bigbet em vôlei.

Entre as opções de países com torneios de vôlei disponíveis para apostas na Bigbet podemos citar França, Argélia e Argentina. Também existem torneios internacionais repletos de opções de mercados de apostas que valem a pena ser conferidos.

Mais esportes para apostar

Trouxemos anteriormente alguns exemplos de esportes muito populares entre os apostadores brasileiros. Porém, também é possível fazer suas apostas na Bigbet em modalidades menos populares do mercado local. Estão entre outros esportes trazidos pela plataforma:

Badminton; Hóquei no gelo; Golfe; Polo Aquático, entre outros.

Basta acessar a plataforma e navegar pela seção de esportes para conhecer todas as categorias disponíveis para palpites na plataforma. Ainda, vale dizer que os mercados de apostas podem variar dependendo da modalidade esportiva escolhida. Isso porque cada uma tem regras, funcionamento e nomenclaturas diferentes, o que pode alterar o nome dos mercados oferecidos.

Visite o site da BigBet Brasil e explore um amplo catálogo de apostas esportivas, com cotações competitivas | Crédito: Reprodução / Bigbet

Principais mercados de apostas na Bigbet

Antes de escolher uma plataforma para fazer seus palpites, é imprescindível que você conheça os mercados de apostas disponibilizados pela operadora. Afinal de contas, são os mercados de apostas que indicam no que é possível palpitar em uma casa.

Ao escolher fazer suas apostas na Bigbet, você conta com os principais mercados de cada modalidade esportiva. Para exemplificar a grande variedade de mercados apostas disponibilizados pela Bigbet Brasil, detalhamos alguns dos mais populares mercados para apostar em futebol.

1 x 2 – Escolha o Vencedor da Partida

Um dos mercados mais populares entre os fãs de apostas em futebol também está presente na Bigbet Brasil. Neste mercado, os usuários contam com a possibilidade de apostar nos seguintes resultados: vitória do Time 1, empate ou vitória do Time 2. É importante lembrar que este mercado considera o tempo regulamentar da partida.

Empate Anula

Em outro mercado bastante buscado pelos apostadores, existem duas opções para palpites: vitória do Time 1 ou vitória do Time 2. Caso a partida termine empatada, o valor da aposta é devolvido como saldo na carteira virtual do usuário. Entretanto, se o usuário fizer o palpite em uma equipe e ela perder o partida, a aposta é dada como perdida.

Apostas Futuras

As apostas futuras, também conhecidas como apostas a longo prazo, são aquelas em que o resultado só poderá ser conhecido depois de um tempo. Um dos mercados de apostas futuras mais populares é aquele em que é preciso indicar o vencedor de um torneio. Também existe a possibilidade de apostar, por exemplo, em quem será o artilheiro de um torneio ou quais equipes serão rebaixadas.

Chance Dupla

Neste mercado, ao invés de contar com apenas uma possibilidade de resultado para um palpite vencedor, é possível contar com dois resultados distintos. Entre as opções para aposta estão: vitória do Time 1 ou empate, vitória do Time 2 ou empate e vitória do Time 1 ou do Time 2. Por disponibilizar dois resultados para uma aposta vencedora, é comum que este mercado tenha odds menores.

Ambas as Equipes Marcam

Este é um mercado que conta com apenas duas opções para apostar: Sim ou Não. Uma característica interessante deste mercado é que o resultado da partida pode ficar em segundo plano, já que o importante é saber se ambas equipes farão gols ou não.

Odds na Bigbet

As odds são um dos principais fatores que devem ser analisados ao fazer um palpite esportivo. Afinal, as odds são um valor numérico atribuído pela casa de apostas para indicar a possibilidade de um evento acontecer.

Quanto maior for a odd, maiores são as chances daquela previsão acontecer e, do contrário, as chances são menores se as odds forem maiores. Além disso, as odds indicam o multiplicador da aposta, caso a previsão esteja certa.

Vamos trazer em um exemplo prático, uma partida de futebol entre o Time 1 e o Time 2. O mercado de Resultado Final traz odds de 1.50 para vitória do Time 1, 3.00 para Empate e 3.20 para vitória do Time 2. Se apostar R$10 na vitória do Time B, mesmo havendo uma menor probabilidade, e a previsão acontecer, o retorno será de R$32.

Durante nossa análise, verificamos que as odds na Bigbet seguem a média encontrada em outras plataformas do mercado de apostas. Ainda, as odds na plataforma seguem o formato decimal, como normalmente acontece em outros sites de apostas no Brasil. Assim, sugerimos que você navegue pela seção de apostas esportivas da operadora para conhecer mais sobre as cotações oferecidas.

Apostas ao vivo na Bigbet

As apostas ao vivo trazem um tempero extra ao fazer seus palpites, afinal, é possível fazer mudanças em suas estratégias enquanto a partida acontece. Ao fazer apostas na Bigbet, você poderá utilizar esta modalidade para seus palpites. Para saber quais partidas ao vivo estão disponíveis, basta clicar em Ao Vivo.

Opção de Cash Out

O Cash Out é um recurso das apostas ao vivo que possibilita que você faça mudanças em suas apostas enquanto a partida acontece. Desta maneira, é possível encerrar um palpite antes do final do evento quando essa opção estiver ativa pela plataforma.

Assim, é possível garantir retornos antecipados caso sua previsão esteja se confirmando e se a opção estiver disponível na partida. Além disso, também é possível diminuir perdas, caso o resultado previsto não esteja acontecendo. Vale a pena mencionar que as odds podem sofrer alterações caso você opte por realizar o Cash Out.

A BigBet traz apostas pré-jogo e apostas ao vivo para eventos esportivos selecionados

Como apostar na Bigbet?

Antes de começar com as apostas na Bigbet é necessário ter um cadastro ativo na casa e saldo na conta. Para fazer o registro é necessário acessar a plataforma, clicar em Registre-se e inserir as informações ali requeridas. Então, você deverá inserir um código de validação encaminhado para o e-mail cadastrado para concluir o cadastro.

Após isso, é necessário completar a etapa de verificação de identidade, seguindo as regras de Know Your Customer. Neste processo, feito por um dispositivo móvel, é preciso enviar a cópia de um documento pessoal e fazer o reconhecimento facial. Esse é um processo de segurança para garantir as informações verdadeiras do novo cliente cadastrado.

Então, após ter o cadastro verificado, você poderá fazer o login na Bigbet e realizar um primeiro depósito. Somente é possível fazer um palpite na plataforma tendo saldo suficiente na conta. Para facilitar, confira abaixo como fazer as suas apostas na Bigbet com facilidade:

1 - Acesse o site da Bigbet e use os dados cadastrados para login;

2 - Clique em Esporte, no menu superior;

3 - No menu lateral, escolha o esporte que preferir e navegue pelas categorias para selecionar uma competição;

4 - Escolha a partida que preferir e selecione o mercado que deseja apostar;

5 - Selecione uma ou mais previsões e informe, no Boletim de Apostas, um valor para o seu palpite e, então, conclua a aposta.

Após seguir as etapas acima, basta aguardar o resultado da disputa para saber se a sua aposta será vencedora. Ainda, é possível fazer apostas simples e múltiplas, dependendo do número de seleções. Também é possível fazer apostas na Bigbet ao vivo, em jogos em tempo real, como já explicamos anteriormente.

Ainda, é possível que algum bônus da Bigbet seja oferecido para jogos ou competições específicas. Você pode verificar a seção Promoções para conhecer as opções disponíveis.

App Bigbet - Tem para Android e iOS?

Atualmente, não há um app da Bigbet disponível para celulares e tablets, sejam eles Android ou iOS. Mas isso não é um impeditivo para que você faça suas apostas na Bigbet Brasil utilizando um dispositivo móvel.

Como o site da Bigbet é totalmente adaptado para ser utilizado nos navegadores de celulares e tablets, a ausência de um apk da Bigbet para instalação do app não é sentida. Além disso, é possível instalar um atalho que poderá ser utilizado como se fosse um app da Bigbet.

Como apostar no Bigbet para Android (apk)?

Como, neste momento, não há um apk da Bigbet disponível para download, uma alternativa é utilizar um atalho para o site da casa. Este recurso pode ser instalado após seguir alguns poucos passos:

1 - Acesse o site da Bigbet Brasil por meio do navegador de seu dispositivo Android;

2 - Em seguida, clique nos três pontinhos no canto superior da tela para acessar o menu do navegador;

3 - Agora, clique na opção Adicionar à tela inicial;

4 - Para finalizar a criação do atalho, clique em Instalar.

Ao acessar a tela inicial de seu Android, você poderá ver o atalho para o site da Bigbet Brasil. O funcionamento do atalho é muito semelhante ao do que seria o de um apk da Bigbet.

Ao clicar sobre o atalho, você será automaticamente direcionado para a página da plataforma e poderá utilizar todas suas funcionalidades.

Como apostar no app da Bigbet no iOS?

Quem utiliza aparelhos com sistema operacional iOS também deverá fazer uso da versão mobile do site para fazer apostas por meio de seus dispositivos. Como mencionamos antes, a ausência de um app da Bigbet não impacta em nada a experiência de apostar utilizando um celular ou tablet com iOS. Além disso, também é possível criar um atalho na tela inicial desses dispositivos:

1 - Utilizando o navegador de seu dispositivo iOS, acesse o site da Bigbet;

2 - Agora, clique no botão de compartilhamento do navegador;

3 - Vá até a opção Adicionar à Tela de Início e clique sobre ela;

4 - Para concluir, clique na opção Adicionar.

Feito isso, basta clicar sobre o ícone do atalho da Bigbet para que você seja direcionado imediatamente ao site da casa. O uso de um atalho tem suas vantagens, já que não é preciso ocupar espaço de armazenamento baixando um apk e nem instalando um app da Bigbet.

Bônus na Bigbet Brasil

Apostar com bônus é sempre algo muito buscado pelos usuários em diversas plataformas. Verificamos que os bônus da Bigbet estão reunidos na seção de Promoções, acessada pelo menu principal do site.

Neste momento, porém, a única oferta trazida pela plataforma é a de bônus para cassino no jogo Big Bass Bonanza. Contudo, isso não impede que a plataforma traga outras opções de ofertas futuramente para os seus clientes. Por isso, vale a pena acompanhar as novidades no site da Bigbet Brasil para saber mais sobre futuros bônus.

Ainda, também não há um código promocional da Bigbet disponível para ativar qualquer tipo de bônus na operadora. Vale lembrar que os bônus de boas-vindas também não são mais permitidos por lei nas casas de apostas brasileiras. Assim, você não precisa de um código promocional da Bigbet para fazer os seus palpites na plataforma ou ativar qualquer tipo de promoção neste momento.

De qualquer forma, não deixe de verificar as regras de ofertas para apostas na Bigbet que possam ser disponibilizadas futuramente. É extremamente importante conferir os termos e condições de bônus na Bigbet ou em qualquer plataforma antes de ativá-lo.



A BigBet Brasil conta com uma plataforma otimizada para acesso via dispositivos móveis

A Bigbet é confiável?

Uma das principais dúvidas ao escolher uma casa de apostas é saber se trata-se de uma operadora confiável. Afinal, são fornecidas diversas informações pessoais ao fazer o cadastro em um site e apostar online. Neste sentido, verificamos que a Bigbet é confiável, sendo uma boa opção entre as casas de apostas no Brasil.

Primeiramente, verificamos que a Bigbet é autorizada a operar no Brasil pela SPA/MF (Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda). Esse é o primeiro sinal que mostra que a operadora cumpre as normas exigidas pela lei para atuar no Brasil.

Outro ponto é que a plataforma possui um processo de verificação de contas, trazendo uma política de Know Your Customer. Também há uma seção dedicada às regras de Jogo Responsável para que o cliente tenha uma experiência mais segura. Essas também são exigências feitas pelo Governo Federal Brasil às casas de apostas que oferecem serviços no país.

Falando em segurança, verificamos que a Bigbet Brasil é segura, trazendo os principais recursos neste sentido para uma melhor navegabilidade. A plataforma conta com os principais softwares de segurança para manter a privacidade dos dados dos clientes que são coletados.

Por fim, conferimos a reputação da casa no Reclame Aqui para você ter ainda mais tranquilidade com suas apostas na Bigbet. Neste momento, ainda não há uma reputação definida para o site de apostas no Reclame Aqui. Isso porque não há reclamações suficientes registradas até o momento e, daquelas realizadas, o site respondeu 100%.

É legal apostar na Bigbet no Brasil?

As apostas online são autorizadas no Brasil desde 2018, porém, só começaram a ser regularizadas a partir de 2023. A chamada Lei das Bets (Lei nº 14.790/2023) é a responsável por diversas mudanças aos palpites no Brasil.

Entre as principais mudanças, as casas de apostas devem ter uma licença local para atuar no mercado brasileiro. A Bigbet Brasil segue essa determinação e também está autorizada a operar com apostas esportivas no país. Assim, você pode ficar despreocupado, pois é legal fazer as suas apostas na Bigbet.

A casa de apostas é operada pela Big Brazil Tecnologia e Loteria S.A., com sede brasileira em Americana/SP. A empresa está autorizada no país segundo a Portaria nº 370, de 2025, expedida pela SPA/MF (Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda). Ainda, a operadora é registrada no SIGAP (Sistema de Gestão de Apostas) sob nº 0005/2024, de 26/07/2024.

Vale a pena apostar na Bigbet?

Agora que você conhece mais sobre as apostas na Bigbet, sabe que a plataforma traz uma grande variedade de palpites. É possível encontrar diversos esportes com mercados de apostas, tanto na opção pré-jogo, quanto ao vivo. Ainda, o site é bastante intuitivo, sendo uma boa opção tanto para apostadores novatos, quanto para os mais experientes.

Além disso, a Bigbet Brasil é autorizada a atuar no país, possuindo a licença necessária expedida pelos órgãos federais. Outro ponto é que a plataforma é segura, trazendo os requisitos necessários para a maior privacidade dos dados dos clientes. Ainda, existem regras importantes que são específicas para o processo de Know Your Customer e que valorizam o Jogo Responsável.

Porém, como em outras casas de apostas, existem alguns pontos que podem ser melhorados para uma melhor experiência na casa. O primeiro é que não existe um apk da Bigbet disponível para download atualmente, seja em dispositivos Android ou iOS. Isso, porém, é compensado pela ótima experiência por meio do site móvel da plataforma acessada pelo navegador do smartphone.

Também não está disponível o recurso de streaming (transmissão ao vivo) para jogos ativos na seção de apostas ao vivo. Por fim, não localizamos, neste momento, um bônus da Bigbet voltado para os palpites esportivos na plataforma. Também não há um código promocional da Bigbet disponível para ser utilizado no cadastro ou em outras seções do site.

Contudo, mesmo com os pontos de melhoria que explicamos, consideramos que vale a pena conhecer mais o site de apostas. Afinal, a Bigbet possui uma boa experiência para apostar online, trazendo diversas opções de mercados em diferentes categorias esportivas.

Perguntas frequentes sobre a Bigbet

Nosso objetivo com este artigo é trazer o maior número de informações para que você possa fazer suas apostas na Bigbet. Porém, em meio a tanto conteúdo, sabemos que é possível que você tenha ficado com alguma dúvida. Assim, reunimos a seguir mais algumas respostas para outras perguntas comuns entre os usuários da Bigbet Brasil.

O que é Bigbet?

A Bigbet é uma plataforma onde é possível realizar apostas esportivas e jogar em cassino. A casa conta com uma grande variedade de modalidades esportivas e uma extensa lista de mercados de apostas. Além disso, a Bigbet oferece os principais recursos observados nas grandes casas de apostas do mercado brasileiro.

Como funciona a Bigbet?

O funcionamento da Bigbet é semelhante ao de outras grandes plataformas de apostas que atuam no Brasil. Para fazer seus palpites, primeiro é preciso criar um cadastro na operadora e realizar a verificação de identidade. Feito isso, é preciso realizar um depósito para ter saldo em conta e, assim, escolher o evento e o mercado de apostas de sua preferência para realizar seu palpite.

O que significa handicap asiático na Bigbet?

O handicap asiático é um mercado de apostas que tem como principal intuito trazer uma vantagem a um time que está em uma situação de desigualdade em relação a outra equipe. Essa desvantagem pode ser motivada por diferenças técnicas, de momento na temporada, lesões de jogadores ou outros fatores. Existem três tipos principais de handicap asiático: inteiros, de meia e de quartos, não sendo possível apostar no empate (ao contrário do que acontece no handicap europeu).

O que é Cash Out na Bigbet?

Ao fazer suas apostas na Bigbet, você conta com o recurso do Cash Out. Este recurso, que é próprio das apostas ao vivo, possibilita encerrar um palpite antes do fim da partida. Deste modo, é possível garantir um retorno antecipado, caso o resultado previsto esteja ocorrendo, ou diminuir perdas, caso a previsão não esteja se confirmando.