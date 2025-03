Se você está confiante na vitória do Brasil sobre a Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, então faça suas apostas na Betfair. A casa de apostas está oferecendo uma mega cotação de 50.0 para quem apostar na vitória da seleção brasileira.

Ir para a Betfair

Para aproveitar esta oportunidade, os jogadores precisam estar cadastrados na plataforma e, para tanto, podem utilizar o código promocional Betfair.

A partida acontece no dia 20 de março de 2025, quinta-feira, às 21h45 (horário de Brasília). O duelo será realizado na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, com transmissão da Globo, Globoplay e SporTV.

Como funciona a oferta da Betfair?

A promoção da Betfair é bastante direta e oferece odds aumentadas de 50.0 para a vitória do Brasil sobre a Colômbia. Dessa forma, os apostadores podem investir até R$1 no mercado especial de Superboost criado exclusivamente para esta promoção.

Todavia, vale ressaltar que esta oferta não se aplica às apostas regulares no mercado de vitória-empate-vitória.

Assim, se a seleção brasileira vencer, os ganhos serão pagos de duas formas: uma parte em dinheiro correspondente à cotação normal do evento, e o restante em apostas bônus, creditadas em até 24 horas após o jogo.

Então, os apostadores terão então dois dias para utilizar este bônus em qualquer mercado da Betfair Esportes com cotações iguais ou superiores a 2.00.

Termos e Condições da promoção

Antes de participar da promoção, é importante conhecer os termos e condições completos. A Betfair estabelece regras claras para garantir a transparência da oferta:

Apenas maiores de 18 anos residentes no Brasil podem participar;

A aposta máxima válida para a promoção é de R$1;

Somente apostas no mercado especial de Superboost são consideradas;

As apostas bônus devem ser utilizadas em até 2 dias após o recebimento;

Para usar o bônus, as apostas devem ter odds iguais ou superiores a 2.00;

Os ganhos adicionais serão creditados em até 24 horas após a partida.

Visite o site da Betfair Brasil para conferir os termos e condições completos.

Ir para a Betfair

O que são Superboosts na Betfair

Os Superboosts representam uma característica exclusiva da Betfair que aumenta temporariamente as cotações de determinados eventos esportivos. Estas promoções oferecem odds significativamente mais altas que as disponíveis no mercado regular, criando oportunidades de ganhos ampliados para os apostadores.

Assim, a Betfair utiliza os Superboosts como uma ferramenta promocional para destacar eventos importantes no calendário esportivo.

No caso desta promoção específica, a casa oferece uma cotação extraordinária de 50.0 para a vitória do Brasil, muito acima do valor normal que seria oferecido para este resultado no mercado tradicional.

Como abrir uma conta na Betfair

Para aproveitar a promoção de mega cotação ou qualquer outra oferta da Betfair, é necessário ter uma conta na plataforma. O processo de cadastro é simples e pode ser concluído em poucos minutos:

Acesse o site oficial da Betfair e clique no botão Registrar localizado no canto superior direito da página; Preencha o formulário com seus dados pessoais, incluindo nome completo, data de nascimento, endereço e informações de contato; Crie seu nome de usuário e senha seguros para acessar a plataforma; Faça seu primeiro depósito utilizando um dos métodos de pagamento disponíveis para clientes brasileiros; Verifique sua conta enviando os documentos solicitados para confirmar sua identidade e cumprir com as regulamentações.

Após completar estes passos, você estará pronto para aproveitar a mega cotação e todas as outras funcionalidades disponíveis na plataforma Betfair.

Para apostadores casuais ou iniciantes, esta oferta proporciona uma porta de entrada para experimentar a plataforma com um risco financeiro reduzido e possíveis retornor relevantes.