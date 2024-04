Betfair: participe de desafio e concorra a R$5000

Desafio Betfair Segure Esta Bolada é a nova promoção da Betfair | Crédito: Arte / Parceiros Lance







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/04/2024 - 14:26 • São Paulo (SP)

Se você entende tudo de futebol e gosta de apostas esportivas, o novo desafio da Betfair é para você. No “Segure Esta Bolada”, você responde a 15 perguntas e concorre a um prêmio que pode chegar a R$5000. Saiba mais sobre a promoção e como participar.

Apostar na Betfair >>

Se você ainda não possui uma conta na Betfair, confira como se cadastrar usando o código promocional Betfair.

Sobre a promoção “Segure esta bolada”

A promoção “Segure esta bolada” é uma espécie de desafio criado pela Betfair. Para participar, só é necessário possuir uma conta na Betfair, independente se você é um jogador novo ou não. Portanto, se você ainda não é registrado na operadora, faça o seu cadastro na Betfair.

1- Após se cadastrar, acesse o site da Betfair e faça o login em sua conta;

2- Então, acesse a aba “Promoções”, no menu vertical no lado esquerdo da página;

3- Em seguida, clique no banner referente à promoção “Segure Esta Bolada”.

Ao clicar em “Jogar agora” você receberá um pote com R$5000 e terá que responder 15 perguntas. A ideia é que você responda todas as perguntas corretamente a fim de manter o maior valor possível no pote.

O valor que você conseguir manter no pote será creditado automaticamente na sua conta após terminar o jogo. Um jogo novo pode ser iniciado todos os dias.

Termos e condições

Antes de participar de qualquer promoção, é importante que você confira os termos e condições estipulados pela casa de apostas. No desafio “Segure Esta Bolada” da Betfair, os T&Cs são os seguintes:

Primeiramente, é necessário ter 18 anos ou mais tanto para se cadastrar na casa de apostas como para participar da promoção;

Em segundo lugar, esta promoção é válida para clientes novos e antigos;

Além disso, é necessário responder as 15 perguntas para participar;

Sempre que concluir um jogo, outro grupo de perguntas estará disponível no dia seguinte.

Participar da promoção >>

Betfair app

Com a correria do dia a dia, muitos apostadores preferem jogar mediante um dispositivo móvel. E quando a operadora oferece um aplicativo, a experiência do usuário é ainda melhor. Este é o caso da Betfair, que possui o Betfair app, disponível para dispositivos Android.

Você também pode jogar o desafio “Segure Esta Bolada” através do aplicativo da Betfair. Para baixá-lo, basta seguir os passos abaixo:

1- Primeiramente, acesse o site da Betfair e faça o login em sua conta;

2- Em seguida, clique no ícone “Mobile”, no topo da tela;

3- Depois, na janela que irá surgir, clique em “Baixar app”;

4- Por fim, após o download, execute o arquivo.

Lembre-se de alterar as configurações do seu aparelho a fim de permitir que o dispositivo execute aplicativos de fora da loja de apps.