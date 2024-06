Veja como apostar na bet365 na Euro 2024 | Crédito: Parceiros Lance







Publicada em 14/06/2024

As apostas Eurocopa na bet365, na opinião da nossa equipe editorial, podem representar algumas das principais categorias de palpites do ano. Afinal, a competição é um dos maiores torneios futebolísticos europeus, que conta com torcedores do mundo todo. A bet365, por sua vez, é uma das principais operadoras que podem ser utilizadas pelos fãs de esportes brasileiros.

Assim, preparamos abaixo um guia para os iniciantes na casa. Confira detalhes de como apostar na Eurocopa pela bet365. Se você ainda não tem uma conta na casa de apostas, conheça o código bônus bet365.

Super Aposta aumentada da Euro

Durante a competição, há a Super Aposta Aumentada da Euro entre as ofertas da bet365. As Super Apostas Aumentadas estão disponíveis apenas para clientes novos e elegíveis. A bet365 mantém um registro de contatos de clientes relativo à elegibilidade de ofertas. O referido registro, incluindo a data e hora da implementação de quaisquer restrições, será final na eventualidade de qualquer disputa. Aplica-se valor de aposta máximo. Apenas apostas simples. A disponibilidade para Super Apostas Aumentadas específicas pode ser retirada à critério da bet365.

Principais mercados de aposta na Eurocopa

Diversos tipos de apostadores pom apostar na Eurocopa utilizando diferentes tipos de mercados. Por conta do tamanho e papel da competição, a bet365 e demais casas de apostas contam uma ampla cobertura do evento.

Diante disso, os jogadores têm a possibilidade de montar palpites personalizados com base nos seus objetivos e estratégias de palpite. Portanto, para auxiliar os iniciantes, apresentamos a seguir algumas das categorias de apostas Eurocopa na bet365 que podem ser utilizadas. Veja o catálogo completo no site oficial da bet365.

Resultado Final

Um dos principais mercados de apostas presentes nos eventos esportivos é o Resultado Final. Nele, é possível apostar na possível conclusão de uma partida de futebol, seja ele a vitória de alguma das equipes ou o empate da competição.

Mercados de apostas diversos estão disponíveis na bet365 | Crédito: Parceiros Lance

Gols Mais/Menos

Nesse mercado, os clientes têm a possibilidade de apostar em uma margem limite de mais/menos gols para o resultado. Desse modo, não é preciso prever qual equipe será a vencedora do confronto, focando assim na quantidade total de gols da partida.

Para Ambos os Times Marcarem

Na opção de Ambos os Times Marcarem, como o nome indica, os clientes palpitam se ambas as equipes vão ou não marcar pelo menos um gol cada. Assim, essa representa uma opção útil para iniciantes, que está presente em diversas partidas de futebol.

Handicap Asiático

Os mercados de Handicap Asiático funcionam com os clientes estabelecendo vantagens ou desvantagens especulativas para o resultado de uma partida. Ao atribuir essas condições adicionais, é possível equilibrar o nível entre as duas equipes e aumentar as odds no processo.

Aposta Vencedor Final

Resumidamente, Aposta Vencedor Final é o maior mercado de longa duração que está disponível para diferentes torneios futebolísticos. Por aqui, é possível palpitar na equipe que os clientes acreditam que levantará a taça no final da competição.

Eurocopa na bet365: dicas para fazer apostas

Após os jogadores escolherem seus mercados, diferentes tipos de apostas Eurocopa poderão ser montados quando o torneio começar. Nesse sentido, várias estratégias têm a possibilidade de serem empregadas pelos clientes com base nos seus estilos.

Todavia, muitos iniciantes podem ficar receosos na hora de palpitar por ainda não possuírem muita experiência. Dito isso, separamos abaixo algumas dicas que podem ser úteis para novatos e veteranos que procuram apostar na Eurocopa através da bet365.

Tente analisar as equipes

Acompanhar o desenvolvimento de um torneio é uma forma útil de conseguir informações sobre o desempenho das equipes. Essa avaliação, juntamente com a análise do histórico das versões anteriores e afastamentos de jogadores chaves, também pode fornecer dados.

Todas essas informações têm a possibilidade de serem empregadas na elaboração de estratégias de palpites. Assim, os clientes podem procurá-las para tentar montar palpites embasados em estatísticas.

Observe as condições do mercado

Os mercados de apostas presentes nas plataformas possuem funcionamentos e características próprias, que variam dependendo das suas categorias. Desse modo, ao começar em uma operadora, é possível conferir as regras aplicadas nos mercados procurados.

Uma vez que os clientes entendam seu funcionamento, existe a possibilidade analisar suas odds para saber os seus possíveis retornos. A avaliação dessas questões, juntamente com os objetivos dos jogadores, podem definir se uma aposta vale ou não a pena.

Estabeleça um orçamento e jogue com responsabilidade

Definir os limites de depósitos e apostas é um dos primeiros passos para promover uma boa gestão da banca. Portanto, cada jogador pode avaliar suas condições financeiras e outras limitações para estabelecer um orçamento antes de acessar uma plataforma.

Nas operadoras online, é possível encontrar diversos tipos de mercados esportivos e mesmo jogos de cassino para diferentes categorias. Todavia, como as apostas online são atividades secundárias e aleatórias, os clientes dedem agir de maneira responsável enquanto utilizá-las.

Dessa maneira, eles podem pesquisar as regras da casa, analisar as condições dos mercados, também estabelecer orçamentos, entre outros. Mas, além disso, também é possível conhecer suas limitações e procurar auxílio profissional caso sintam que atingiram esses limites.

Confira os regulamentos das ofertas

Diferentes tipos de promoções têm a possibilidade de estarem disponíveis para jogadores iniciantes e veteranos nas operadoras online. Assim, é possível conferir as áreas de ofertas das plataformas para analisar as regras dos bônus.

Em seguida, caso os clientes avaliem que elas são úteis, existe a possibilidade de resgatá-las ao completar seus requisitos. Esses últimos aparecem geralmente expostos nas páginas específicas de cada bonificação.

Como se cadastrar na bet365?

Os jogadores que procuram apostar na Eurocopa pela bet365 precisam estar, em primeiro lugar, registrados na operadora. Esse procedimento de cadastro pode ser feito pelos jogadores nacionais seguindo algumas etapas, sendo elas:

1- Acesse o site da bet365;

2- Procure e selecione a opção de Registre-se;

3- Agora, preencha o formulário de cadastro com seus dados pessoais;

4- Em seguida, aceite os T&C e confirme ser maior de idade;

5- Por último, finalize o processo do registro e realize posteriormente um depósito inicial para começar a montar apostas Eurocopa.

