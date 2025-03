bet365: aposte R$200 e ganhe 50 Giros Grátis

A promoção ocorre das 10:00 GMT de 7 de fevereiro de 2025 até as 23:59 GMT de 27 de março de 2025. Os períodos qualificativos semanais ocorrem da 00:00 GMT de sexta-feira até as 23:59 GMT de quinta-feira de cada semana, à exceção do primeiro período qualificativo, que começa às 10:00 GMT.

Você deve apostar R$200 em dinheiro em slots elegíveis durante o período promocional para se qualificar para esta promoção. Você receberá uma notificação quando completar o requisito de transação através de uma mensagem promocional dentro do jogo, por meio da qual poderá aceitar ou recusar os Giros Grátis.

Os slots elegíveis para o requisito de transação e utilização dos Giros Grátis são: Candy Roll, Cash Collect: Leprechaun's Luck Megaways, Diamond Rise, Fire Blaze: Blue Wizard, Fire Blaze: Red Wizard, Lil' Demon Mega Cash Collect, Lucky Bass: Mega Cash Collect, Mega FB: Legacy of the Tiger, Mega Fire Blaze: Big Circus, Mega Fire Blaze: Khonsu: God of Moon, Sahara Riches: Cash Collect e Wolves! Cash Collect & Link.

Após aceitá-los por meio da mensagem pop-up, você terá sete dias para utilizar quaisquer Giros Grátis. Quaisquer Giros Grátis não utilizados serão removidos junto com qualquer ganho acumulado sete dias após terem sido aceitos.

Apenas os clientes habilitados com base em atividades qualificativas anteriores em suas contas da bet365 são elegíveis para essa oferta.