O Aviator é um crash game, ou seja, um jogo cujo objetivo é fazer cash out antes do disparo ou explosão de algo. Quanto mais tempo você resistir antes de ativar o cash out, sem que o avião tenha sumido da tela ainda, maior será o multiplicador de ganhos relativos à sua aposta. No entanto, tenha em mente que os resultados do Aviator vêm de um gerador de números aleatórios (RNG), como ocorre com caça-níqueis em geral.