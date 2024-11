Athletico-PR x Atletico-MG: Galo volta a vencer nesta rodada? Veja odds

Créditos: A.PAES / Alamy Stock Photo | Atlético-MG não vence há seis jogos







Escrito por Lance! • Publicada em 16/11/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

O embate entre Athletico-PR x Atletico-MG válido pela 17ª rodada acontece neste sábado, 16/11, às 18h30. O confronto acontecerá na casa do Furacão, a Arena da Baixada.

Após um começo de ano promissor, o Atlético-MG viu alguns de seus objetivos para a temporada ruírem. O time ainda disputa a final da Copa Libertadores no dia 30/11 contra o Botafogo, mas perdeu a Copa do Brasil para o Flamengo e teve uma expressiva queda de rendimento no Campeonato Brasileiro.

A última vitória do Galo foi na semi-final da Copa Libertadores, 22/10, contra o River Plate. Dois gols de Deyverson e um de Paulinho deram a vitória de 3-0 no jogo de ida, que acabou classificando o time mineiro para a próxima fase após o empate por 0-0 no Monumental.

Já no Brasileirão, a última vitória foi há ainda mais tempo: no dia 9/10, por 2-1, contra o Grêmio.

O adversário, por sua vez, também não vive boa fase. Em 18º lugar na tabela com 38 pontos, o Athlético-PR luta para sair da zona de rebaixamento. Sendo assim, será que o Atlético-MG irá reencontrar o caminho da vitória neste sábado?

Athlético-PR x Atlético-MG: odds para a partida

Apesar da má fase do Furacão, a equipe é considerada pelas casas de apostas a favorita para vencer a partida contra o Atlético-MG. Segundo a Estrelabet, o time de Gabriel Milito só tem 30% de chances de conquistar os três pontos nesse jogo. Confira as odds abaixo:

Mercado: Resultado final Odds Vitória do Athlético-PR 2.25 Empate 3.25 Vitória do Atlético-MG 3.25

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 14 de novembro de 2024 às 15 horas.

Hulk pode salvar o Galo

Apesar de não ser o favorito para vencer, a equipe mineira tem uma peça que pode ser decisiva: Hulk. O atacante do Galo é responsável por 10 dos 42 gols do time no Brasileirão e está em terceiro lugar pela briga da artilharia do campeonato.

De acordo com a Estrelabet, o camisa 7 é o mais cotado para marcar pelo Atlético-MG. A odd para um gol de Hulk a qualquer momento é 3.25.