Aposte no Brasileirão e ganhe 50 giros grátis no ‘Velho do Raio’

Saiba como apostar no Brasileirão Série A e garantir 50 giros grátis no Gates of Olympus, famoso “Velho do Raio”

Lance!
São Paulo (SP)
Dia 26/09/2025
11:22
A F12 bet lançou a promoção “Brasileirão dos Deuses”. Quem apostar nos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro pode garantir 50 giros grátis no Gates of Olympus, conhecido no Brasil como “Velho do Raio”. 

Para participar, basta cumprir os requisitos da oferta. A promoção é válida somente para usuários cadastrados na casa de apostas. Então, use o código promocional F12 bet para abrir sua conta e participar da promoção. 

Entenda a promoção

A oferta tem como objetivo recompensar os apostadores que investirem no Brasileirão Série A. Ao realizar apostas a partir de R$50 em odds superiores a 2.00, o usuário terá direito a 50 giros grátis no jogo Gates of Olympus. Assim, as apostas podem ser simples ou múltiplas, desde que respeitem as regras.

Termos e condições da oferta

Os termos da promoção estabelecem regras para garantir a segurança e a transparência da participação. Veja os pontos principais:

  • Apostas válidas: somente em jogos do Brasileirão Série A, com valor mínimo de R$50 e odds acima de 2.00;
  • Tipos de apostas: são aceitas simples e múltiplas, desde que feitas com saldo real;
  • Restrições: cashout invalida a aposta para a promoção;
  • Recompensa: 50 giros grátis no Gates of Olympus, creditados em até 48h;
  • Validade: giros devem ser usados em até 3 dias após o crédito.

Para detalhes adicionais, os jogadores devem consultar os Termos e Condições completos no site da operadora.

O que é o Gates of Olympus, o “Velho do Raio”?

O Gates of Olympus é um dos slots mais populares da provedora Pragmatic Play. No Brasil, ficou conhecido como “Velho do Raio” por causa do personagem central, Zeus, que lança trovões durante a partida.

O jogo tem alta volatilidade e pode gerar prêmios significativos em rodadas de bônus. Por isso, os giros grátis recebidos na promoção oferecem uma experiência dinâmica e envolvente aos jogadores que já acompanham o Brasileirão.

Como apostar na competição

Fazer uma aposta no Brasileirão Série A é simples. Veja o passo a passo:

1 - Acesse sua conta no site da F12 bet;
2 - Escolha a partida do Brasileirão Série A em que deseja apostar;
3 - Defina o valor da aposta, a partir de R$50, e selecione odds acima de 2.00;
4 - Confirme a aposta simples ou múltipla;
5 - Aguarde a recompensa, que será creditada em até 48h após o fim da promoção.

A promoção “Brasileirão dos Deuses” conecta a emoção do Campeonato Brasileiro com a diversão dos slots online. Ao apostar nos jogos da Série A, o usuário ganha 50 giros grátis no Gates of Olympus, ampliando as possibilidades de entretenimento.

Essa é uma oportunidade para quem já acompanha o torneio se engajar ainda mais. Contudo, é fundamental apostar de forma responsável e sempre verificar as regras completas no site da operadora.

