Yan Couto desconversa sobre o futuro: ‘Tenho contrato até 2026’

Foto: Vitor Silva/CBF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/06/2024 - 16:18 • Rio de Janeiro (RJ)

O lateral Yan Couto, destaque do Girona na última temporada, desconversou sobre seu futuro, em coletiva da Seleção Brasileira, na tarde desta terça-feira (4), em Miami. Vinculado ao Manchester City até 2026, o jogador desconversou sobre o futuro, ao ser questionado sobre o assunto.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

-Fiz uma temporada muito boa. Vamos ver o que fazer no futuro. Sou do Manchester City, tenho contrato até 2026. Vou conversar com eles, ver as possibilidades. Pra mim, a temporada ainda não acabou. Estou focado. Quero acabar bem. Vou deixar nas mãos do meu empresário, pra definir o melhor destino -, afirmou.

Yan Couto Brasil Seleção (Foto: Vitor Silva/CBF)

Números de Yan Couto na temporada

Em 34 jogos na temporada, o lateral marcou um gol e deu dez assistências pelo Girona na La Liga. A equipe da Catalunha terminou a competição em terceiro. O Brasil enfrenta o México em amistoso a ser disputado neste sábado (8), às 21h30, nos Estados Unidos, como parte da preparação para a Copa América.