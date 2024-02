O jogador, que foi titular durante toda a campanha do Brasil na competição, começou o duelo no banco de reservas e entrou aos 13 minutos da segunda etapa. Apesar de tentar algumas jogadas individuais, o atacante não conseguiu evitar a eliminação. Questionado a respeito do desempenho da Amarelinha, ele afirmou que faltou resiliência e vontade à equipe.