Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF deixa em aberto a paralisação do Brasileirão

Escrito por Lance! • Publicada em 10/05/2024 - 12:16 • Rio de Janeiro (RJ)

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, deixou em aberto a paralisação do Campeonato Brasileiro. Segundo o dirigente, há um desencontro de informações e tudo que chegar à entidade será decidido pelo conselho técnico de cada divisão. Confira no player acima.

- Antes de iniciar esse evento, a CBF reitera sua solidariedade a todo o povo gaúcho. Todos têm sentido a dor da perda e das aflições que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. Muitos falam na paralisação do futebol brasileiro, todos são sensíveis a essa situação. Tudo que chegar à CBF será definido pelo conselho técnico de cada divisão (Série A, B, C e D). No momento que tem tanta dor, existem muitos desencontros nas informações.

O discurso de Ednaldo Rodrigues se dá após o Ministro do Esporte, André Fufuca, anunciar que irá intervir na paralisação junto à CBF.

- Diante do cenário de calamidade pública e das severas consequências das enchentes para a população do Rio Grande do Sul, defenderemos junto à CBF a suspensão temporária Campeonatos Brasileiros de Futebol masculino e feminino - disse o Ministro.

Internacional, Grêmio e Juventude estão sem treinar, uma vez que as dependências dos clubes foram afetadas por conta das enchentes. Além disso, o Aeroporto Salgado Filho não receberá voos até o fim de maio.