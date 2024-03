Dorival Júnior define novo capitão da Seleção Brasileira para amistoso contra a Espanha

Vini Jr será capitão da Seleção Brasileira diante da Espanha (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/03/2024 - 10:32 • Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Vini Jr será o capitão da Seleção Brasileira no amistoso contra a Espanha, nesta terça-feira (26), no Santiago Bernabéu. O jovem de 23 anos assume a braçadeira que foi usada por Danilo no duelo contra a Inglaterra.

Além de ser um confronto muito importante para a equipe de Dorival Júnior do ponto de vista esportivo, a partida também tem como pano de fundo a luta contra o racismo. Atacante do Real Madrid, Vini Jr luta a cada semana contra o preconceito sofrido nos estádios do país.

No amistoso contra a Espanha, o camisa sete jogará em sua casa, mas como visitante, uma vez que a Espanha é a mandante do confronto. A expectativa é de que o jogador receba apoio e seja ovacionado pelos torcedores de sua equipe.