Danilo pede paciência com jovens da Seleção Brasileira: ‘Podem fazer grandes coisas’

07/07/2024

A Seleção Brasileira foi eliminada nos pênaltis para o Uruguai, após não sair do 0 a 0 durante os 90 minutos. Na saída de campo, o lateral direito e capitão da equipe, Danilo, enalteceu a atuação do Brasil e pediu paciência com os jovens.

- Tem que ser um pouco mais efetivo também com uma ou duas ocasiões que a gente teve clara. Difícil eu falar agora, porque a gente lutou, a gente se apresentou de maneira justa, com qualidade, com a maneira que tinha que ser. Depois foi nos pênaltis, é trabalho também, não tem nada de loteria, mas essa equipe jovem mostrou que pode fazer grandes coisas. Só espero que o pessoal tenha um pouco de paciência.

- É justo, faz muito tempo que o Brasil não ganha algo, mas tenha paciência com esses jovens. Não digo comigo, eu não sei ainda quanto tempo eu tenho na Seleção, nem sei se tenho mais tempo, mas para mim foi uma honra enorme poder estar com um grupo desse, onde teve muito trabalho, muito profissionalismo, muita entrega. Mas é como eu disse, que exista sim a cobrança, mas um pouco de paciência com o Endrick, com o Savinho, porque eles precisam, são gente de qualidade, que precisam ter um suporte - completou o camisa dois do Brasil.

O próximo compromisso da Seleção Brasileira será pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, contra o Equador, no dia 5 de setembro. Data e local ainda não foram definidos.