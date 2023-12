Flavio Rodrigues de Souza, do quadro Fifa de São Paulo, será o representante do Brasil no Torneio Pré-Olímpico. A competição, que dará direito a duas vagas das seleções da América do Sul para as Olimpíadas de 2024, acontecerá entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro, em três cidades da Venezuela: Caracas, Valencia e Barquisimeto.