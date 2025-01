Brasil x Argentina: IA crava resultado da estreia do Sul-Americano sub-20

A estreia da Seleção Brasileira Sub-20 acontece nesta sexta-feira (24), às 18h30 (de Brasília), contra a Argentina, no Estádio Misael Delgado, na Venezuela, pela primeira rodada do Grupo B do Sul-Americano Sub-20. O Lance! perguntou à "Meta AI", inteligência artificial do WhatsApp, qual será o resultado da partida.

Resposta Meta IA sobre o resultado de Brasil e Argentina - O Brasil tem uma boa chance de vencer, considerando sua experiência e talento. No entanto, a Argentina não deve ser subestimada, pois tem uma equipe sólida e motivada. Considerando esses fatores, é possível que o jogo seja disputado e com muitas oportunidades de gol. Um resultado possível poderia ser um empate por 2 a 2 ou uma vitória do Brasil por 2 a 1.

O Brasil é o atual campeão do torneio e estreia com uma equipe liderada por jogadores como Vitor Roque, Andrey Santos e Guilherme Biro. A Argentina, treinada por Javier Mascherano, tem jogadores como Facundo Buonanotte e Nicolás Paz, como destaque.

A competição deste ano será realizada em quatro cidades venezuelanas, marcando a quinta vez que o país acolhe o evento. As fases de grupos serão em Cabudare e Valência, e as finais em Caracas e Puerto de la Cruz. No total, serão dez seleções, divididas em dois grupos.

Brasil e Argentina se enfrentam nesta sexta (24) (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Lista de convocados da Seleção Brasileira Sub-20

Goleiros

Felipe Longo - Corinthians

Otávio - Cruzeiro

Robert - Atlético-MG

Laterais

Chermont - Santos Pedro Lima - Wolverhampton (ING) José Guilherme - Grêmio Leandrinho - Vasco

Zagueiros

Anthony - Goiás

Bordon - Lazio (ITA)

Iago - Flamengo

Jair Paula - Santos

Meio Campistas

Bidon - Corinthians

Gabriel Carvalho - Internacional

Kauan Rodrigues - Fortaleza

Moscardo - Reims (FRA)

Atacantes