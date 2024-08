Foto: Anderson Romao/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 16:34 • São Paulo (SP)

O técnico Luis Zubeldía, do São Paulo, foi denunciado nesta quinta-feira (29) pelo Superior Tribunal da Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão no duelo contra o Athletico, quando o Tricolor venceu por 2 a 1, pela 14ª rodada do Brasileirão. O argentino será julgado pela 1ª Comissão Disciplinar na próxima segunda-feira (2), às 11h.

Naquela partida do início de julho, Zubeldía tomou dois cartões amarelos por invadir o campo. Além dele, o STJD também vai julgar o auxiliar Maxi Cuberas, expulso por reclamação, e o ganho pode ser de um a seis jogos de suspensão, o que pode ser substituído por advertência a depender da gravidade da atitude.

Ambos foram enquadrados no artigo 258 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), o de “assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras”.

As suspensões do técnico tricolor têm sido recorrentes desde sua chegada, no final de abril. Até aqui, Zubeldía tomou 14 cartões amarelos e dois vermelhos, e vive desfalcando os Tricolor em jogos importantes, como no duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, no Morumbis.