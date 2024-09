Zubeldía poupa titulares, mas promove estreia de Santiago Longo contra o Cruzeiro

(Foto: Fellipe Lucena / São Paulo FC)







Copiar Link

Escrito por Mariane Ribeiro da Silva • Publicada em 15/09/2024 - 17:57 • São Paulo (SP)

Na busca por uma vaga no G-4, o São Paulo entra em campo neste domingo (15), às 18h30, contra o Cruzeiro, no Mineirão, com mudanças em relação ao time que enfrentou o Galo, pela Copa do Brasil, no meio da semana.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Todos os jogadores que iniciaram a partida diante do Atlético-MG estarão no banco de reservas. A grande novidade da noite ficará por conta da estreia do argentino Santiago Longo, que estará entre os titulares.

O São Paulo não poderá contar com o lateral-direito Rafinha e o volante Bobadilla, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e com o meia Rodrigo Nestor, que sofreu um entorse no tornozelo direito no fim da partida contra o Atlético-MG na quinta-feira (12), na Arena MRV.

Assim, o Tricolor vai a campo com Jandrei; Igor Vinícius, Sabino, Ferraresi e Ruan; Marcos Antônio, Santiago Longo, Erick, Michel Araújo e William; André Silva.