Zubeldía ganhará reforço em posição carente no São Paulo

Escrito por Lance! • Publicada em 23/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O empréstimo de Liziero com o Yverdon, da Suiça, chegou ao fim, e o volante de 26 anos é esperado no CT do São Paulo nos próximos dias. O clube europeu optou por não exercer a opção de compra fixada em 3,5 milhões de euros (R$ 18,6 milhões).

Liziero passará por uma avaliação da comissão técnica e, caso agrade Luís Zubeldía, o meia pode incorporar o elenco do São Paulo para o restante da temporada. O jogador formado em Cotia tem contrato com o Tricolor até o final do ano.

Com a lesão de Pablo Maia, o São Paulo admite procurar um volante no mercado, mas vem esbarrando em problemas financeiros para conseguir uma reposição à altura. Assim, Liziero poderia ser uma solução para uma das lacunas do elenco.

Além de um volante, a diretoria do Tricolor está em busca de um lateral-esquerdo. O clube segue em negociações para renovar o contrato de Wellington e não perdê-lo de graça nesta janela, mas também olha para o exterior e acompanha a situação de Alex Sandro, que irá deixar a Juventus.

Liziero foi formado nas categorias de base do Tricolor e soma mais de 150 jogos pelo São Paulo, tendo conquistado o Paulistão de 2021. Antes do empréstimo ao futebol suíço, o volante atuou no Internacional e Coritiba.

Liziero pode ganhar nova chance no São Paulo caso agrade Zubeldía (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

