Zubeldía escala time misto para encarar o Internacional no Brasileirão; veja escalação

Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 17:32 • São Paulo (SP)

O São Paulo vai encarar o Internacional neste domingo (22), às 18h30, no Morumbis, pela 27ª rodada do Brasileirão, com um time misto visando o jogo no meio da semana contra o Botafogo, que vale vaga na semifinal da Libertadores. Dos titulares, apenas Bobadilla e Lucas Moura começam jogando.

Já que o duelo contra o Glorioso vale vaga na semifinal da Libertadores, a comissão técnica dará um descanso para seus principais atletas, assim como fez o rival na vitória contra o Fluminense neste sábado (21).

Igor Vinícius está de volta à lateral-direita após um período parado para evitar lesão, assim como Luciano, que caiu para a reserva após queda de rendimento nas competições que o Tricolor disputa.

O São Paulo que deve ir a campo enfrentar o Internacional tem: Jandrei, Igor Vinícius, Ferraresi, Ruan e Michel Araújo; Bobadilla, Marcos Antônio e Luciano; Lucas, Erick e André Silva.

Atualmente, o Tricolor é o quinto colocado na tabela do Brasileirão, com 44 pontos, e busca uma das vagas no G4 da competição. O Colorado, por sua vez, é o oitavo, com 38.