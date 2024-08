William Gomes revela conversa com Zubeldía em seu primeiro jogo como titular do São Paulo

Foto: Anderson Romao/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 25/08/2024 - 22:31 • São Paulo (SP)

O atacante William Gomes, de 18 anos, foi titular pela primeira vez no triunfo do São Paulo sobre o Vitória, por 2 a 1, no Morumbis, pelo Brasileirão. E a partida foi ainda mais especial para o jogador em razão de o primeiro gol da equipe ter saído de seus pés. Após a partida, o jovem revelou conversa com o técnico Luís Zubeldía, e também que só soube que seria titular neste domingo (25).

– Ele sempre fala para a gente ter calma, que é o mais importante. São muitos jogadores na nossa posição, e a gente que é jovem precisa seguir trabalhando, nada muda. Ele sempre conversa com a gente, comigo, com o Henrique, com o Igão, que as oportunidades vão aparecer naturalmete, e foi isso que aconteceu. A oportunidade apareceu – disse William Gomes.

Após marcar o primeiro gol do time, William Gomes comemorou beijando o escudo do São Paulo que decora o gramado do Morumbis. Segundo o jogador, foi uma reação natural. Ele não havia pensado na forma como comemoraria o gol, caso acontecesse.

– Foi algo natural, eu na hora ali pensei "vou ter que beijar o escudo, que é o símbolo mais importante". Eu sabia que algum jogador já tinha beijado o escudo, mas foi naturalmente - completou o jogador tricolor.

Com a vitória em casa, o Tricolor chegou a 41 pontos e pulou para a quinta posição na tabela de classificação do Brasileirão. O time agora passa a se concentrar na disputa da Copa do Brasil. O São Paulo enfrenta o Atlético-MG na próxima quarta-feira (28), às 21h30m, no Morumbis, partida de ida das quartas de final do torneio.