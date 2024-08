Vitória do São Paulo não agrada Zubeldía somente pelo resultado: “Hoje eu desfrutei”

Técnico do São Paulo está satisfeito com a entrega dos jogadores (Foto: Anderson Romao/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 22:56 • São Paulo

O São Paulo venceu o Vitória por 2 a 1 no Morumbis pela 24ª rodada do Brasileirão e subiu uma posição na tabela. Agora, o tricolor é o quinto colocado, três pontos a menos que o Flamengo, time que abre o G4. Para poupar alguns jogadores em meio a duas partidas válidas pela Libertadores e Copa do Brasil, o tricolor entrou em campo com um time misto, e o técnico Luis Zubeldía gostou do desempenho que fez a equipe conquistar os três pontos.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

"No futebol, claro que ganhar parece que é tudo. Mas hoje eu desfrutei. E quando eu desfruto é porque sinto que tivemos situações que trabalhamos o que eles podem fazer em cada função tática com e sem a bola" - comentou Zubeldía sobre o que gostou no time no domingo.

Apesar de dar um descanso para alguns titulares, Zubeldía escalou o que ele considera os pilares do time para manter o equilíbrio do time como Arboleda, Lucas Moura e Calleri. Satisfeito com a atuação da equipe, o comandante analisou o trabalho à frente do São Paulo desde que chegou.

"Estamos em um ponto bom. Há coisas que fazemos bem, que já assimilamos, o grupo está com confiança, estamos organizados taticamente para defender. Não somo uma equipe que sofre muitos gols. Não me lembro de uma jogada perigosa deles, e isso no futebol brasileiro é muito difícil" - elogiou o treinador tricolor.

O São Paulo volta a campo na quarta-feira (28), contra o Atlético-MG pelo jogo de ida das quartas-de-final da Copa do Brasil e, pelo Brasileirão, o próximo compromisso é fora de casa, no Maracanã, domingo, quando enfrenta o Fluminense.