Velório de Izquierdo será aberto ao público e pode ter jogadores do São Paulo

Juan Izquierdo faleceu aos 27 anos (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 14:47 • São Paulo

Pelo menos três jogadores do São Paulo expressaram o desejo de ir ao sepultamento de Juan Izquierdo em Montevidéu na quinta-feira (29), de acordo com o jornal El País, do Uruguai. O velório, que será realizado a partir das 10h da manhã na sede social do Nacional, terá uma hora reservada para a familiares e amigos, além de duas em que o público poderá prestar as últimas homenagens.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Na noite de terça, logo após a morte de Izquierdo, os jogadores do São Paulo Jonathan Calleri, Michel Araújo e Rafinha estiveram no hotel onde estavam os dirigentes do clube uruguaio. Eles manifestaram a intenção de ir ao velório e aguardavam autorização da diretoria para confirmar a ida à Montevidéu.

O corpo de Izquierdo deve sair do aeroporto de Guarulhos às 15h desta quarta-feira em um avião da Força Aérea do Uruguai, com destino à capital uruguaia. Os pais do jogador, que estavam no Brasil, deixaram o país pela manhã, no mesmo voo da comitiva do Nacional que acompanhava a internação do zagueiro.

Momento em que Izquierdo deixa o gramado do Morumbis de ambulância (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Juan Izquierdo se sentiu mal durante a partida do Nacional contra o São Paulo, pelas oitavas da Libertadores na quinta-feira (22). Ele foi levado com quadro de arritmia cardíaca para o hospital Albert Einstein, onde teve uma parada cardíaca. Após cinco dias internado, o uruguaio, de 27 anos, não resistiu e faleceu na noite de terça. Ele deixa a esposa e dois filhos, um deles recém nascido.