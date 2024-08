Veja quem deve voltar ao São Paulo contra o Fluminense

Técnico tricolor volta à beira do campo após suspensão (Foto: Divulgação / São Paulo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 04:50 • São Paulo

Todo o elenco do São Paulo teve folga após a derrota para o Atlético-MG, pela Copa do Brasil. A reapresentação ocorreu nesta sexta-feira (30) no CT da Barra Funda para o início da preparação para o jogo contra o Fluminense, domingo (01), no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Os jogadores que viajaram ao Uruguai para o velório de Juan Izquierdo, Jonathan Calleri, Michel Araújo, Rafinha, Wellington Rato e Galoppo já retornaram e o único que não participou das atividades do dia foi Araújo, liberado para acompanhar o nascimento da filha. Ele deve estar à disposição do técnico Luis Zubeldía para o confronto no Rio de Janeiro,

Aliás, o treinador será uma das novidades no jogo contra o tricolor carioca. Zubeldía cumpriu suspensão contra o Galo na Copa do Brasil e não pode estar na beira do campo. Quem assumiu a função foi o auxiliar Maxi Cuberas, que sofreu críticas depois da derrota por não ter utilizado todas as substituições a que tinha direito. Os dois ainda serão julgados na próxima segunda-feira pelo Superior Tribunal da Justiça Desportiva (STJD) por terem sido expulsos no duelo contra o Athletico pela 14ª rodada do Brasileiro.

O atacante Luciano volta no Brasileirão (FOTO: NELSON ALMEIDA / AFP)

Quem também está disponível para a partida deste domingo são os jogadores Luciano e Rodrigo Nestor, que estiveram fora da rodada passada do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Patryck segue fora. Ele sofreu uma fratura na clavícula no jogo contra o Palmeiras, no dia 18 de agosto.

A expectativa é que o treinador são-paulino escale força máxima para o duelo da 25ª rodada, já que o time terá folga por 11 dias devido à Data Fifa. O tricolor começa a rodada na quinta posição com 41 pontos, três a menos que o Flamengo, que ocupa a quarta colocação.