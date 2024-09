Trio do São Paulo será julgado nesta sexta pelo STJD

Foto: Marco Miatelo/AGIF







Publicada em 04/09/2024 - 13:29 • São Paulo (SP)

O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgará nesta sexta-feira (6) atletas pela confusão generalizada no clássico entre Palmeiras e São Paulo, realizado no último dia 18, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Do lado tricolor, Luciano, Nestor e Sabino foram denunciados pelo tribunal.

Zé Rafael, do Palmeiras, - que também será julgado - e Nestor, que trocaram socos no túnel de acesso aos vestiários, foram enquadrados no mesmo artigo, e a pena varia de quatro a 12 jogos de suspensão. Sabino, por sua vez, foi denunciado no artigo 254-A, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por agredir o historiador palmeirense Fernando Gallupo, na entrada para os vestiários.

Luciano, por sua vez, foi expulso após receber dois cartões amarelos no Choque-Rei, e também será julgado pelo STJD. Além disso, os clubes foram enquadrados no artigo 257, que envolve ações como participar de conflitos, rixas ou tumulto durante o jogo. A pena prevista é de R$ 20 mil.

