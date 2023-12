A lesão no joelho veio justamente na reta final de uma temporada em que Nestor se eternizou na história do São Paulo. Antes alvo de críticas e até de ameaças por parte da torcida, o meia soterrou tudo isso ao marcar o gol do título inédito da Copa do Brasil para o Tricolor, no empate em 1 a 1 com o Flamengo, no Morumbi, em um domingo, 24 de setembro eterno para os são-paulinos. Virou o herói da conquista também por ter dado assistência para Calleri marcar o gol da vitória por 1 a 0 no duelo de ida, no Maracanã.